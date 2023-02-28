Про це пишуть в Ukraine open for business.

"Ми завершили відновлювальні роботи, капремонти та вже у квітні запускаємо базові цехи підприємства. Запрацює весь технологічний цикл", – заявив виконавчий директор Володимир Волков.

Планується повністю завантажити цехи з випуску мінеральних добрив, пігментів і сірчанокислотне виробництво.

"Уже у квітні наші потужності зможуть щомісяця виробляти 20-25 тис. тонн добрив на місяць із поетапним збільшенням обсягів до 35 тис. тонн на місяць, близько 1800 тонн двоокису титану і 35-40 тис. тонн сірчаної кислоти на місяць. Ми повинні виконати виробничий план, який передбачає випуск понад 200 тис. тонн складних добрив протягом пів року", – каже директор.

Волков наголосив, що виробництво дає змогу знизити ризики імпортного постачання під час війни, до того ж виробнича програма добрив налаштована під попит українських аграріїв.

"Ми вироблятимемо весь класичний асортимент високоефективних гранульованих NPK і NP добрив, що містять усі основні поживні елементи. Ми можемо виготовити добрива із заданими стандартними властивостями згідно з потребами клієнтів", – додав керівник підприємства.

Довідково. ПАТ "Сумихімпром" – одне з найбільших вітчизняних підприємств з випуску складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів неорганічної хімії. Підприємство входить до трійки бюджетоутворювальних підприємств міста Суми та області й виробляє понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових і кліматичних зон.