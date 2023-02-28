Сумихімпром відновить роботу після влучання російських снарядів на територію заводу пів року тому
Державне ПАТ "Сумихімпром" розпочне поетапне відновлення після зупинення майже пів року унаслідок потрапляння снарядів РФ на територію та пошкодження об’єктів
Про це пишуть в Ukraine open for business.
"Ми завершили відновлювальні роботи, капремонти та вже у квітні запускаємо базові цехи підприємства. Запрацює весь технологічний цикл", – заявив виконавчий директор Володимир Волков.
Планується повністю завантажити цехи з випуску мінеральних добрив, пігментів і сірчанокислотне виробництво.
"Уже у квітні наші потужності зможуть щомісяця виробляти 20-25 тис. тонн добрив на місяць із поетапним збільшенням обсягів до 35 тис. тонн на місяць, близько 1800 тонн двоокису титану і 35-40 тис. тонн сірчаної кислоти на місяць. Ми повинні виконати виробничий план, який передбачає випуск понад 200 тис. тонн складних добрив протягом пів року", – каже директор.
Волков наголосив, що виробництво дає змогу знизити ризики імпортного постачання під час війни, до того ж виробнича програма добрив налаштована під попит українських аграріїв.
"Ми вироблятимемо весь класичний асортимент високоефективних гранульованих NPK і NP добрив, що містять усі основні поживні елементи. Ми можемо виготовити добрива із заданими стандартними властивостями згідно з потребами клієнтів", – додав керівник підприємства.
Довідково. ПАТ "Сумихімпром" – одне з найбільших вітчизняних підприємств з випуску складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів неорганічної хімії. Підприємство входить до трійки бюджетоутворювальних підприємств міста Суми та області й виробляє понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових і кліматичних зон.
- Політолог Віктор Бобиренко переконаний, що обстріл Хімпрому в Сумах 21 березня – "нове попередження Україні та світові: здавайтеся – я маніяк і мені потрібна перемога".
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