Суперник потролив Ф'юрі через зайву вагу під час дуелі поглядів

Відео виклав журналіст Майкл Бенсон у twitter.

Ф'юрі та Нганну вперше зустрілися перед боєм 7 вересня у Лондоні. Вони провели традиційну дуель поглядів, під час якої французький боєць вказав британцю на його великий живіт. Ф'юрі, який за півтора місяця до поєдинку перебуває не в найкращій формі, відповів жартами.

Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну

10-раундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).