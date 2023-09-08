Суперник потролив Ф'юрі через зайву вагу під час дуелі поглядів
Британський боксер Тайсон Ф'юрі та французький боєць змішаних єдиноборств Френсіс Нганну провели першу дуель поглядів перед поєдинком
Відео виклав журналіст Майкл Бенсон у twitter.
Ф'юрі та Нганну вперше зустрілися перед боєм 7 вересня у Лондоні. Вони провели традиційну дуель поглядів, під час якої французький боєць вказав британцю на його великий живіт. Ф'юрі, який за півтора місяця до поєдинку перебуває не в найкращій формі, відповів жартами.
Що відомо про бій Ф'юрі - Нганну
10-раундовий бій між французом та британцем за правилами боксу відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. На кону не стоятиме жоден титул.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).
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