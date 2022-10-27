Супутники США можуть стати законними цілями для удару, - нова маніпуляція від РФ
Представник МЗС РФ Костянтин Воронцов поширює маніпуляцію, що російська окупаційна армія може вдарити по американських супутниках, у тому числі комерційних, які задіяні у війні на території України
Добірку нових фейків від роспропаганди поширив Центр протидії дезінформації при РНБО.
Так, під час виступу на засіданні ООН Воронцов заявив, що "комерційні супутники США, залучені до конфлікту в Україні, можуть стати законними цілями для удару".
Своєю чергою постпред РФ при ООН Василь Небензя поширив дезінформацію, назвавши повідомлення щодо використання РФ іранських БПЛА фейком: "З урахуванням бажання Заходу розкручувати фейки про якісь дрони, які Іран нібито постачає рф, хотів би розставити всі крапки над "i". При цьому він заявив, що РФ може переглянути відносини з секретаріатом ООН у разі проведення розслідування щодо БПЛА в Україні.
Також роспропаганда вдалася до фейку. Начебто ексспівробітник Білого дому Пол Крейг Робертс сказав, що РФ запобігла плану США щодо позбавлення її доступу до південних морів: "Путін … зрозумів, що новий американський маріонетковий уряд в Україні скасує договір оренди (баз чорноморського флоту), тим самим позбавивши РФ доступу до Чорного та Середземного морів".
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