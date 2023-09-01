Суркіси прийняли рішення стосовно Луческу після вильоту "Динамо" з єврокубків
Румунський фахівець Мірча Луческу залишиться головним тренером київського "Динамо"
Про це повідомляє авторитетний футбольний проєкт "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, керівництво "Динамо" остаточно прийняло рішення не припиняти співпрацю з Мірчею Луческу. Перед румунським фахівцем поставили завдання виграти УПЛ.
Проте Луческу може покинути "Динамо". Румуна звільнять з клубу, якщо посеред сезону стане зрозуміло, що кияни вже не матимуть шансів на чемпіонство.
Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера закінчується влітку 2024 року.
- У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" поступилось турецькому "Бешикташу" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків.
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