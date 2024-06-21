Асоціація єврейських організацій і общин звернулась до Зеленського через запрошення Палестини на Саміт миру. Заява

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на заяву президії Асоціації єврейських організацій і общин.

У неділю, 2 червня, під час пресконференції на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, Володимир Зеленський заявив, що Україна запросила Палестину та Ізраїль на Глобальний саміт миру.

В Асоціації єврейських організацій і общин також звернули увагу на заяву президента, що "Україна зробить усе, щоб зупинити дії Ізраїлю у Газі". У Вааді вважають, що слова президента України були "необачними та/або некомпетентними".

Президія Асоціації підготувала лист-звернення до президента України Володимира Зеленського:

"Пройшло близько двох тижнів відтоді як президент України Володимир Зеленський на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі публічно запросив на саміт миру у Швейцарії як Ізраїль, так і Палестину, що не існує на сьогодні як держава, тим самим де-факто зрівнявши їхній статус.

До цього президентом було додано, що Україна зробить усе, щоб зупинити дії Ізраїлю у Газі. Подібні висловлювання видаються нам необачними та/або некомпетентними з огляду на те, що під час нещодавнього голосування в ООН з питання підвищення статусу Палестинської автономії Україна утрималася разом із Великою Британією, Німеччиною, Канадою та низкою інших країн. Тоді наша країна офіційно підтвердила свою стриману позицію щодо цього питання.

Не можна заперечувати, що підтримка палестинської державності знаходить розуміння більшості країн-членів ООН, включаючи провідні країни Заходу. Проте, Ваад України вважає, що з моральної точки зору, на тлі агресивної війни Росії та допомоги, яку надають нашій країні ізраїльські інституції та волонтери, український лідер повинен уникати заяв, що трактуються в державі Ізраїль як неприйнятні.

Подібна логіка дій обумовлена і суспільними настроями, оскільки, згідно з опитуваннями, 69% українців на тлі війни в секторі Газа симпатизують Ізраїлю і лише 1% - палестинцям. Не секрет, що Україна є чи не єдиною країною світу, де після вторгнення Хамасу 7 жовтня не відбулося жодного антиізраїльського мітингу.

Характерним є й те, що Україна послідовно утримується під час голосування за резолюції про припинення вогню в Газі, хоча більшість країн-членів ООН закликають до закінчення військової операції проти Хамасу.

Натомість Україна щодня відчуває підтримку ізраїльської сторони – на рівні як державних структур, так і волонтерських організацій. На тлі російської агресії ця підтримка дорогого варта, і було б необачним необережними заявами ставити під удар симпатії ізраїльтян, які допомагають нашій країні в драматичний період її історії.

Є ще один, важливіший і глобальніший чинник, який за його адекватного розуміння керівництвом країни міг би запобігти подібним висловлюванням президента. Йдеться про те, що саме Україна відкрила світові новий та досить несподіваний глобальний аспект війни. Вже через рік після повномасштабного вторгнення стало зрозумілим, що суто імперіалістична війна, яку Росія розв’язала проти України у 2014 році, поступово трансформувалась у першу в історії міжцивілізаційну війну. В якій демократична цивілізація (55 країн, що об’єдналися навколо України) протистоїть військовій агресії антидемократичної цивілізації, яка допомагає Росії (Північна Корея, Китай, Іран, Сирія, Білорусь, Куба та Венесуела, а також терористичні організації (Хамас, Хезболла, ІДІЛ й Талібан).

Відомо, що некоректно, та й незручно, особливо в геополітиці, сидіти "одразу на двох стільцях", і Україна, народ якої обрав своє майбутнє в демократичній цивілізації, заслуговує на повагу з боку президента країни. Він зобов'язаний приєднатися до вибору народу, який він згідно зі статусом представляє на міжнародній арені.

Враховуючи вищевикладене, президія Вааду України сподівається на розуміння посадовцями всіх рівнів, аж до найвищої посадової особи держави, важливості дружніх відносин з Ізраїлем, що, як і Україна, веде зараз важку і справедливу війну проти країн та рухів антидемократичної цивілізації", - від імені Президії Вааду України, співпрезидент Вааду України Йосиф Зісельс.