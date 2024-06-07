Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка
Ексклюзив

Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка

7 червня, 2024 п'ятниця
17:45
Суспільство Верховна Рада, 28 липня 2023

Влада "загубила" 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн

Зміст

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Перше питання, яке виносилось на розгляд парламенту, стосувалося акцизів на тютюнові вироби. Дуже прикро, що під час цього голосування, щоправда у першому читанні, "слуги народу", влада загубили 40 млрд грн, які б мали надійти до бюджету, власне, від прийняття цього законопроєкту. Альтернативний законопроєкт, який пропонувала Ніна Южаніна, мав би принести до бюджету 69 млрд від акцизу на тютюнові вироби. Але в першому читанні прийняли законопроєкт, який лобіювали "слуги народу". Вони виключили одну із компаній, яка продає так звані iqos на нашому ринку. Для них залишили низький податок, такий собі пріоритет. Відповідно бюджет потенційно може втратити 40 млрд грн. Ці 45 млрд грн почали шукати в акцизі на пальне", - повідомив він.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, то зросте вартість пального, відповідно транспортних послуг та всіх товарів, зауважив Синютка.

"Ми задавали питання, чи хтось прораховував інфляцію, і чому ми чуємо від представників влади про необхідність економити на тютюні і не збирати гроші до бюджету. Але коли йдеться про пальне, то виходить так, що влада залізе в кишеню кожного українця і таким чином буде поповнювати бюджет. З іншого боку, ці гроші, які зберуть до бюджету, будуть фінансувати кінотеатри, які будуть транслювати фільми без українського дубляжу. Така собі дивна історія", - резюмував він.

  • Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада схвалила в першому читанні підвищення акцизу на сигарети.
Теги:
Відео
Верховна Рада
політика
Олег Синютка
Слуга народу
Читайте також:
фейк
6 червня, 2024 четвер
"Україна має владу, яка зробить усе, щоб розпалити регіональну війну в Європі": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 6 червня
Солдат 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців Донецька область 2024
Автор Марта Оліярник
6 червня, 2024 четвер
Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
5 червня, 2024 середа
Новинський вкинув шалені гроші для поширення за кордоном тези про переслідування в Україні християн, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
7 червня
19:05
Огляд
"Погані хлопці: Все або нічого"
"Аколіт" проти "... Лагерфельда": що подивитися на вихідних
18:57
Джо Байден
Ветерани ІІ Світової хотіли б, щоб США протистояли агресії Путіна, - Байден виступив з промовою у Нормандії
18:52
Зеленський і Путін
Путін заявив про готовність до переговорів з Києвом "на базі Стамбула, але з урахуванням реалій сьогодення"
18:28
Оновлено
Нідерланди
Нідерланди виділять кошти на виробництво бойових машин і безпілотників для України
18:25
Естонія збільшить до 450 тис. євро внесок у Фонд підтримки енергетики України
18:16
окупанти в Криму
Партизани "Атеш" розсекретили імена кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад
18:08
Українських біженців в Естонії позбавлять права на безплатний проїзд у повітовому транспорті: причина
18:08
Ексклюзив
Крим, Балаклава
Крим може стати пасткою для окупантів. Пояснення експерта Лакійчука
17:49
Володимир Зеленський
"Зеленський обирає катастрофічну ескалацію, а прикордонники мінують береги Тиси": фейки і маніпуляції іноземних ЗМІ за 7 червня
17:36
Німеччина, військова форма
Німеччина потребує додатково 75 тис. військових для виконання оборонних планів НАТО
17:20
Українська історична драма "Чому я живий" зʼявилася на Netflix
17:18
Оновлено
Байден зустрівся з Зеленським у Франції
БТРи, боєприпаси й ракети для ППО: що увійшло в новий пакет допомоги США Україні на $225 млн
17:16
Бенні Ганц
Ультиматум для Нетаньягу: міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц оголосить про вихід з уряду
17:07
По всій Україні 8 червня діятимуть графіки погодинних відключень
16:50
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Бронювання відбуватиметься в нормальному режимі, найближчим часом питання буде вирішено, - Ярова
16:47
мобільний зв'язок
Росіяни на ТОТ створюють "антитерористичні комісії": "зачищають" українців, які контактують з родичами в Європі чи на вільних територіях
16:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:33
ударний дрон «Лютий»
На Харківщині в автівку влучив російський дрон: поранені дві жінки
16:24
Охороняв будівлі базування росіян під час окупації Куп'янська: колаборант отримав 12 років тюрми
16:04
телевізор немає сигналу
Росія перериває ефіри європейських дитячих каналів і транслює військові відео, - Bloomberg
15:53
поліція польщі
Польські поліцейські, які працюють на кордоні з Білоруссю, носитимуть із собою вогнепальну зброю
15:43
Маріуполь вибух
Окупанти в Маріуполі планують оголосити "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, - Андрющенко
15:16
Ексклюзив
Росіяни намагаються створити больову точку: військовослужбовець ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку
15:16
Організовував фіктивні шлюби для ухилянтів: на Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка
15:13
Латвія збільшила квоту для реабілітації українських військових до 200 пацієнтів на рік
15:08
Огляд
енергетика
Яка зима нас чекає і до чого тут підвищення тарифів? Енергетики про ситуацію зі світлом
15:01
вимкнення світла
В Україні в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків вимкнення світла
14:54
Вибухи, Луганськ
"Прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників": Лисогор про обстріли Луганська
14:48
Сергій Марченко
Сектор безпеки й оборони України профінансований повністю, – міністр фінансів Марченко
14:39
Жінка, яка називає себе прообразом персонажа з серіалу "Оленя", вимагає від Netflix $170 млн
14:26
Крим, Ялта
Від початку окупації Криму кількість політв'язнів і переслідуваних Росією зросла до 331 людини, 54 з них звільнено
14:09
Швейцарія
Швейцарія виділила понад 60 млн євро на підтримку України у сфері цифровізації
14:03
Нікополь. Обстріл
У Нікополі під час російського артобстрілу загинула жінка
14:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що не так з Гуменюк? Як скандальна речниця ОК "Південь" обрізала статті про українських воїнів у топових ЗМІ світу
13:56
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Рахунки військовозобов’язаних, які вказали недійсну адресу в "Резерв+", можуть заблокувати
13:43
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС, - Шмигаль
13:26
літо
Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
13:23
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей, імовірно, не поїде на Саміт миру у Швейцарії: причина
13:19
Нацполіція ідентифікувала 25 колаборантів з окупованої частини Запорізької області й оголосила їм підозру
13:16
На фото: кадр з фільму "Голодні ігри"
Авторка "Голодних ігор" пише пʼяту книжку серії, фільм за нею вийде 2026 року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV