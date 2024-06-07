Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Перше питання, яке виносилось на розгляд парламенту, стосувалося акцизів на тютюнові вироби. Дуже прикро, що під час цього голосування, щоправда у першому читанні, "слуги народу", влада загубили 40 млрд грн, які б мали надійти до бюджету, власне, від прийняття цього законопроєкту. Альтернативний законопроєкт, який пропонувала Ніна Южаніна, мав би принести до бюджету 69 млрд від акцизу на тютюнові вироби. Але в першому читанні прийняли законопроєкт, який лобіювали "слуги народу". Вони виключили одну із компаній, яка продає так звані iqos на нашому ринку. Для них залишили низький податок, такий собі пріоритет. Відповідно бюджет потенційно може втратити 40 млрд грн. Ці 45 млрд грн почали шукати в акцизі на пальне", - повідомив він.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, то зросте вартість пального, відповідно транспортних послуг та всіх товарів, зауважив Синютка.



"Ми задавали питання, чи хтось прораховував інфляцію, і чому ми чуємо від представників влади про необхідність економити на тютюні і не збирати гроші до бюджету. Але коли йдеться про пальне, то виходить так, що влада залізе в кишеню кожного українця і таким чином буде поповнювати бюджет. З іншого боку, ці гроші, які зберуть до бюджету, будуть фінансувати кінотеатри, які будуть транслювати фільми без українського дубляжу. Така собі дивна історія", - резюмував він.