Де в Україні пройдуть локальні грозові дощі 24 липня: прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 24 липня локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Сумщині, подекуди на Тернопільщині, Хмельниччині, а ввечері і на Львівщині.

Також на сході завтра очікуються місцями штормові пориви північно-західного вітру.

Температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 °C. У центральній частині та в східних областях буде +28...+32 °C, на півдні України +29...+34 °C.

Погода у столиці і прогноз на найближчі дні

У Києві 24 липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься близько +27...+29 °C.



Також синоптикиня наголошує, що у найближчій перспективі опадів у південній частині не очікується, лише у нічні години 28 та 29 липня на Одещині.

