Де в Україні пройдуть локальні грозові дощі 24 липня: прогноз від синоптикині Наталки Діденко
Більшість території України у четвер, 24 липня, перебуватиме у сухій повітряній масі. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, 24 липня локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Сумщині, подекуди на Тернопільщині, Хмельниччині, а ввечері і на Львівщині.
Також на сході завтра очікуються місцями штормові пориви північно-західного вітру.
Температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 °C. У центральній частині та в східних областях буде +28...+32 °C, на півдні України +29...+34 °C.
Погода у столиці і прогноз на найближчі дні
У Києві 24 липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься близько +27...+29 °C.
Також синоптикиня наголошує, що у найближчій перспективі опадів у південній частині не очікується, лише у нічні години 28 та 29 липня на Одещині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.57Продаж 49.26
- Актуальне
- Важливе