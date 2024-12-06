Де вихідними чекати на дощ і мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"7-8 грудня переважатиме в більшості областей волога погода з періодичними дощем та мокрим снігом, можлива ожеледь, ввечері та вранці на дорогах ожеледиця", - написала пані Діденко.

Крім того, вихідними очікується рвучкий вітер, проте температура буде вище нуля.

"Особливість вихідних в Україні - рвучкий, до сильного, вітер південно-східного напрямку. Не забувайте шалики. Проте не холодно, адже протягом дня у більшості областей України очікується +1...+5°C, на півдні +4...+9°C, у Криму +9...+15°C", - розповіла пані Діденко.

У Києві в 7 грудня очікується переважно дощ, вдень до +3°C, сильний південно-східний вітер. 8 грудня вночі та вранці в столиці очікується дощ із мокрим снігом, вдень - припинення опадів, сильний південно-східний вітер, температура становитиме +3°C.