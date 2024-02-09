Дизайнери радять їх позбутися: одяг, який старить жінок

Хоча старіння – це невід'ємна частина життя, але кожна жінка хоче виглядати молодою та привабливою незалежно від віку. Однак, деякі речі можуть додавати років навіть молодим дівчатам. Від неправильного вибору фасону та моделі до колірної гами – існують певні аспекти, які можуть зробити нас старшими, ніж ми насправді є. Дізнайтеся, якого одягу слід уникати, щоб зберегти образ актуальним.

Який одяг робить людину старшою?

Власний стиль в одязі - це візитна картка кожної людини, що відображає характер, смаки та індивідуальність. Одяг надає можливість виразити себе, однак існують моменти, коли варто більш прискіпливо відібрати одяг, який є в нашому гардеробі. Дізнайтеся, яких речей варто вже зараз позбутися, щоб не додавати собі зайвих років.

Блузки, які перенавантажені деталями та принтами

В особистому профілі Instagram дизайнер Андре Тан поділився: "Жабо, летючі мишки, нестримні розочки — все це на смітник". Такі речі можуть старити ваш образ та виглядають надто завантажено. Вони можуть зіпсувати загальний образ, роблячи його менш елегантним та стильним, а також часто відволікають увагу від інших елементів, адже є неузгодженим з ними.

Тому, якщо у вас в гардеробі все ще блузки з великою кількістю деталей та візерунків, краще їх позбутися та заміни на щось більш збалансоване. Придбайте декілька класичних сорочок, такі базові моделі будуть дуже практичними та доречними за будь-яких обставин.

Фото: Колаж Еспресо TV

Занадто великі речі

Одяг "оверсайз" (oversize) в моді не перший рік, значна кількість верхнього одягу, футболок та толстовок мішкуватого розміру на піку популярності. Однак, при створені такого образу потрібно бути дуже обережними, адже неправильний розмір або надмірний об'єм одягу можуть зробити так, що фігура виглядатиме непропорційною, загальний образ буде негармонійним, а ви матимете набагато старший вигляд.

Інколи люди викривлюють поняття "оверсайз" та одягають занадто великі речі. Такий одяг має бути вільним, але підходити по фігурі. Саме такий ефект полюбляють модниці, адже виглядає це дуже стильно. Безсумнівно, ще однією перевагою "oversize" є його зручність та універсальність.

Однак, ви завжди повинні враховувати індивідуальні особливості фігури, адже мішкувати одяг не є оптимальним вибором для людей з пишною статурою, оскільки він може створити враження ще більшої повноти. Крім того, не варто носити більшого розміру речі тим жінкам, які мають невеликий зріст, адже це зробить візуально їх ще нижчими. А застарілі фасони речей великого розміру зроблять вас старшими одразу на пару десятків років.

Фото: Pinterest

Неактуальні кофти та футболки

Не складно повірити в те, що деякі кофтинки або футболки можуть створити образ людини старшої, ніж вона є насправді. Це більше стосується неактуального фасону, неякісних тканин, яскравих принтів та малюнків. Як зазначає Андре Тан: "Всі ці ваші нещасні роковухи, футболочки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиком — викидаймо".

Базові джемпери, кардигани, пуловери та футболки, які виконані у стриманій колірній гамі, мають простій крій та не ускладнені декоративними елементами – це саме те, що складає основу гардеробу будь-якої жінки. Краще залиште декілька якісних кофтинок та футболок, але позбутися тих, що мають великі надруковані малюнки або незрозумілі складки, які виглядають застаріло або не сучасно.

Фото: Колаж Еспресо TV

Скінні джинси

Модель сильно облягаючих джинсів, скінні, дуже довго трималася на піку популярності. Однак цей час пройшов і сьогодні вузькі штани вже називають антитрендом. Звісно є моделі, які ще можна залишити в гардеробі, але вони мають бути без потертостей, блискіток чи розрізів на колінах.

Замість традиційних вузьких джинсів, зверніть увагу на класичні прямі крої, широкі моделі, розкльошені фасони, а також популярні карго та звичайні брюки. Такі варіанти зроблять ваш образ більш стильним та сучасним. Крім того, вони зручніші, ніж звичайні облягаючі джинси.

Фото: Колаж Еспресо TV

Спідниці та сукні з баскою

Баска - це оборка, яка акцентує увагу на талії або знаходиться у верхній частині спідниці. Цей елемент був на піку популярності приблизно у 2010 році, але в даний час вважається антитрендом.

Сукні та спідниці з баскою вже давно неактуальні, тому одягаючи їх, ви штучно додаєте собі віку. Ще одна з причин, чому не варто носити такі речі - вони візуально можуть зробити фігуру більш об'ємною та навіть вкоротити зріст.

Дизайнери наголошують, що сьогодні краще обирати вільні спідниці з натуральних та якісних тканин. Якщо ж ви хочете підкреслити талію, тоді спробуйте приміряти сукні та спідниці, які мають А-силует. Крім того, альтернативною звичайної баски може слугувати широкий шкіряний ремінь.

Фото: Колаж Еспресо TV

Неонові або занадто яскраві речі

Декілька років тому неонові відтінки були скрізь. Але виявляється, неон може зробити людину непомітною: всі запам'ятають лише яскравий топ або аксесуари, а не обличчя. З часом ця насиченість кольору втомила і він стає відштовхуючим, тому потрапив у число основних антитрендів.

Звісно ви маєте не боятися вносити кольори до вашого гардеробу, особливо якщо він досить "нейтральний", проте варто пам'ятати про важливість збалансованості. Додавайте лише один яскравий акцент у кожному образі. При виборі кольорів слід прагнути до гармонії, а також розглядати можливості комбінування з іншими елементами одягу та аксесуарами.

Всесвітньовідомий стиліст Жакі Стаффорд у своїй книзі зазначив: "Колір – відмінний спосіб додати яскравості і виглядати молодше, але з ним легко перестаратися". Про це передають Новини.LIVE. Використання правильної колірної гами в одязі може дійсно додати свіжості образу, але важливо вміти дозувати його та гармонійно інтегрувати. Для цього збільшуйте власну "надивленість", слідкуйте за новими трендами та відомими дизайнерами, читайте модні журнали та інше. Відчуття стилю та вміння створювати образи – це навички, які можна розвинути завдяки практиці та часу.

Фото: StyleCaster