"Для того, щоб української мови ставало більше - нею потрібно спілкуватися": Кремінь назвав завдання для держави

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Для того, щоб української було більше, нею треба спілкуватися. І завдання держави - спонукати громадян України створювати такі можливості і мати реальну інформаційну кампанію, щоб української ставало більше", - сказав він.

Кремінь додав, що у питомо зросійщених регіонах режим двомовності, на превеликий жаль, зберігається не тільки в освіті.

"Але і у сфері обслуговування, в зовнішній рекламі, в інформації про товари і послуги. І звичайно, в діяльності органів місцевого самоврядування. На жаль, є такі, але поки що, слава Богу, поодинокі приклади, коли депутати місцевих рад виступають під час пленарних засідань недержавною мовою", - зазначив ексуповноважений.

Він пояснив, що має робити держава для покращення ситуації.

"Це активна інформаційно-роз'яснювальна компанія, дотримання і суворий контроль за виконанням мовного закону і створення додаткових можливостей, щоб української мови було більше в соціальних мережах, щоб нарешті було заборонено Telegram-канали. По-третє, щоби книжкові полиці були доступними для громадян України, тому що ціни на книжки зростають, і, відповідно, зменшується попит на українську літературу. По-четверте - це продовження підвищення рівня володіння українською мовою тими категоріями осіб, на яких не поширюється мовний закон", - заявив Кремінь.

Він пояснив, що має на увазі людей старшого віку, адвокатів, нотаріусів тощо.

"Йдеться і про онлайн-курси для дітей, які перебувають за кордоном. Звичайно, це мовні курси для жестомовних осіб, і максимальна робота через неможливі і можливі способи в частині поінформування тих громадян, які перебувають в тимчасовій окупації, тому що питання мови - це один із важливих зв'язків з Україною, і це про стратегічні цілі та пріоритети на майбутнє", - підсумував ексуповноважений.