До Києва прибув глава МЗС Ізраїлю Саар
У вівторок, 22 липня, до Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар з офіційним візитом
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.
За його словами, у програмі візиту глави ізраїльського МЗС до столиці України – зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою.
The Times of Israel зазначає: очікується, що Саар зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС України Андрієм Сибігою, заступником голови парламенту.
Водночас ізраїльський міністр відвідає меморіал Голокосту в Бабиному Яру.
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