Дощі зроблять паузу: синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди на останній день липня
У четвер, 31 липня, у більшості регіонів України перестане дощити. Водночас температура повітря знизиться на декілька градусів
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, практично повсюди 31 липня опадів не передбачається. Лише хвіст атмосферного фронту зумовить локальні грозові дощі на Чернігівщині, Сумщині та вночі на Полтавщині.
Південь, схід та Дніпровщина й надалі потерпатимуть від пересушеного повітря. Проте температура повітря знизиться на кілька градусів повсюди.
Температура в регіонах
Протягом дня в більшості областей України очікується +23...+26 °C, на півночі місцями +20...+23 °C.
У південній частині буде так само спекотно, але вже помірніше - +28...+32 °C, а на сході завтра передбачається +30...+33 °C.
Погода у столиці
У Києві липень завершиться погодою без опадів. Водночас у місті очікується північно-західний свіжий поривчастий вітер, а температура повітря триматиметься на рівні +22...+24 °C.
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