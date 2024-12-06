Двом бригадам ТрО та одній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєні почесні найменування

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесного найменування 118-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 128-й окремій бригаді територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ та 203-й навчальній авіаційній бригаді Повітряних Сил ЗСУ.

Тепер вони офіційно іменуватимуться 118-та окрема бригада територіальної оборони імені отамана Лютого-Лютенка, 128-ма окрема бригада територіальної оборони "Дике Поле" та 203-тя навчальна авіаційна бригада імені Владислава Рикова.

Як зазначається на сайті президента, присвоєння почесних найменувань відбулося з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом.