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EVA увійшла до переліку найкращих роботодавців та отримала нагороду за ефективні рішення

19 липня, 2024 п'ятниця
09:00
Суспільство

17 липня в Києві (Academy DTEK) в межах традиційного щорічного HR Wisdom Summit відбулося нагородження найкращих роботодавців України

Зміст

Мережа магазинів EVA увійшла до переліку 50 переможців рейтингу, складеного виданням "ТОП 100. Рейтинги найбільших", яких визначило експертне журі. В ньому представлені компанії з різних галузей: ритейл, банківська справа, телекомунікації, IT, логістика та перевезення, фармацевтика, металургія тощо. Це визнані галузеві лідери, які не просто опікуються робочими місцями, а створюють справжні місця сили, активно будують та просувають свій потужний бренд роботодавця.

Редколегія журналу "ТОП 100. Рейтинги найбільших" та ділового порталу delo.ua також присудила деяким учасникам нагороди в окремих номінаціях, відзначивши компанії за найкращу корпоративну культуру, найкращі програми з добробуту персоналу, найкращий антикризовий HR-менеджмент, найкращі корпоративні освітні програми та програми зі збереження ментального здоров’я тощо. EVA отримала відзнаку в спеціальній номінації "Ефективні рішення в управлінні".

На заході компанію представляла HRD мережі EVA Інна Печериця, яка присвятила свій виступ на HR Wisdom Summit відкриттю магазину нового формату EVA BEAUTY. Вона розповіла, що відкриваючи його, HR-напрям відмовився від стандартного шляху – обрати найкращих працівників роздробу і запустити з ними новий формат.

"Ми свідомо вирішили поламати стандартні схеми роботи з персоналом і зробити щось нове. Наприклад, відійшли від пошуку людей, які б мали досвід роботи з товарами в нашій сфері", – зазначила Інна Печериця.

Натомість перевагу віддали нестандартним особистостям, які проявляють креативний підхід в роботі. Заради того, щоб розкрити потенціал цих співробітників, у новому форматі відмовились від жорстких стандартів обслуговування, притаманних звичайним магазинам EVA.

"Ми розуміли, що навіть якщо ми створимо нові стандарти обслуговування, ці люди не зможуть працювати з ними. Вони просто настільки вільні, що в такому форматі керувати ними неможливо. Тож ми дали їм більше свободи, зазначивши лише, що клієнт має в будь-якому разі відчувати їх сервісність та експертність", – пояснила HRD.

Інна Печериця також зауважила, що працювати в такій комунікації з персоналом поки непросто, але компанія бачить в цьому можливість розвитку для себе та свого підходу.

"В умінні нестандартно розв’язувати нестандартні завдання полягає, принаймні певною мірою, секрет нашої управлінської ефективності. Тож вважаю, що спеціальна відзнака, яку ми отримали, на сто відсотків відповідає суті проєкту EVA BEAUTY, який наразі для нас – одне з великих досягнень. А ще, на тлі непростої ситуації на ринку праці, яку ми, як великий роботодавець, звичайно, теж відчуваємо, хотілося просто поділитися з гостями заходу чимось позитивним, життєствердним і надихаючим. Думаю, що нам вдалося", – поділилася після заходу HRD мережі магазинів EVA.

Теги:
Новини
Київщина
Економіка
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