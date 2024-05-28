Хотів побачитися з коханою: прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перепливти Дністер

Про це інформує Держприкордонслужба.

Вказано, що раніше громадянину Молдови заборонили в'їзд в Україну на п'ять років, бо він порушив правила перебування в країні під час попереднього візиту.

"Чоловік не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, аби побачитися з коханою. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні.

Відтак чоловікові збільшили термін заборони в'їзду в Україну до 10 років.