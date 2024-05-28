Хотів побачитися з коханою: прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перепливти Дністер
Прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався перепливти річку Дністер, щоб побачитись з коханою в Україні
Про це інформує Держприкордонслужба.
Вказано, що раніше громадянину Молдови заборонили в'їзд в Україну на п'ять років, бо він порушив правила перебування в країні під час попереднього візиту.
"Чоловік не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, аби побачитися з коханою. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні.
Відтак чоловікові збільшили термін заборони в'їзду в Україну до 10 років.
- Раніше на Закарпатті затримали чоловіка, який планував переплисти Тису на гумовій камері. Харків'янин прибув на Закарпаття, щоб зустрітися з переправниками. Там вони вручили йому гумову камеру та вказали на кордон. Вже за кілька метрів утікача затримали.
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