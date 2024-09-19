Кілька жінок звинуватили померлого торік Мохамеда аль Фаєда у зґвалтуванні, - ЗМІ

Про це пише BBC.

Журналісти провели розслідування та виявили, що єгипетського підприємця, власника футбольного клубу "Фулхем", паризького готелю Ritz і лондонського універмагу Harrods Мохамеда аль Фаєда кілька жінок звинувачують у зґвалтуванні. Понад 20 експрацівниць заявили про сексуальне насильство, а 4 з них кажуть, що аль Фаєд їх зґвалтував.

Коментуючи цю інформацію, нинішні власники Harrods повідомили BBC, що вони "вкрай приголомшені" звинуваченнями.

"Сьогоднішній Harrods — це зовсім інша організація, ніж та, якою володів і яку контролював аль Фаєд між 1985 і 2010 роками. Це організація, яка прагне поставити добробут наших співробітників у центр усього, що ми робимо", - йдеться в заяві.

Harrods також попросив вибачення у постраждалих.

За життя аль Фаєд, який помер у серпні 2023 року, був звинувачений у сексуальному насильстві. Проте ніколи не йшлося про зґвалтування. Його допитувала лондонська поліція після звинувачення в сексуальному насильстві проти 15-річної школярки в жовтні 2008 року.

У новому розслідуванні BBC жінки говорять як офіційно, так і без запису. Вони розповідають про те, що бізнес-магнат використовував їх у Лондоні, Парижі, Сен-Тропе та Абу-Дабі, часто під час відряджень.

Аль Фаєд був єгипетським мільярдером, який володів Harrods, Ritz Paris і футбольним клубом "Фулхем". Його син Доді зустрічався з принцесою Діаною і загинув у тій же автокатастрофі, що й вона, у 1997 році.