Кращі місця для літнього відпочинку в Україні: цікаві напрямки у 2024

Україна багата на дивовижні місця для відпочинку, які можуть задовольнити будь-які смаки та вподобання. Від гірських вершин Карпат до затишних озер та історичних міст – наша країна пропонує безліч варіантів для літніх пригод. У цій статті Еспресо поділиться найкращими місцями для літнього відпочинку в Україні, де можна насолодитися природою, оздоровитися та отримати незабутні враження.

Поділля

Поділля вражає своїми історичними та природними пам'ятками. Обов’язково варто відвідати Кам'янець-Подільський – це місто-фортеця, яке вважається одним з семи чудес України.

Це місто вражає своєю архітектурою, історією та мальовничими пейзажами, що робить його ідеальним місцем для літнього відпочинку. Головна визначна пам'ятка міста – Кам'янець-Подільська фортеця, одна з найкраще збережених фортець в Україні. Побудована в XIV столітті, вона вражає своєю величчю і є чудовим місцем для екскурсій. Тут проводяться різноманітні фестивалі, лицарські турніри та історичні реконструкції.

Кам'янець-Подільський має неповторну атмосферу завдяки своїм вузьким вуличкам, старовинним будинкам та храмам. Особливо вражає Кафедральний костел святих Петра і Павла, Тріумфальна арка та численні музеї, які знайомлять відвідувачів з багатою історією міста.

Фото: Wondersholidays

Крім того, за останні роки набирає популярності відпочинок на Бакоті. Це дійсно унікальне місце, розташоване на березі Дністра в Хмельницькій області. Затоплене село з давньою історією, що стало частиною Дністровського водосховища, тепер приваблює туристів своєю неповторною природною красою і можливостями для відпочинку.

Бакота відома своїми вражаючими пейзажами. Високі скелі, вкриті зеленню, що нависають над водою, створюють мальовничу атмосферу, яку важко знайти в інших місцях України. З вершини скель відкривається панорамний вид на Дністровське водосховище.

Тут можна займатися різними видами активного відпочинку. Популярні піші прогулянки, поїздки на квадроциклах, екскурсії на човнах, плавання на SUP-дошках, риболовля та кемпінг. Багато туристів приїжджають сюди зі своїми наметами, щоб провести кілька днів на природі, насолоджуючись тишею та спокоєм. Однак, на околицях ви також зможете знайти готелі та бази відпочинку із всіма зручностями.

Фото: Amazing Ukraine

Неповторні озера

Україна славиться не лише морськими узбережжями та горами, а й мальовничими озерами, які стають чудовим місцем для літнього відпочинку. Такий відпочинок дозволяє насолоджуватися спокоєм, красою природи та чистою водою.

Світязь

Світязь – найбільше і найглибше озеро в Україні, розташоване в Шацькому національному природному парку на Волині. Вода в озері кришталево чиста, а пляжі піщані та досить доглянуті. Світязь ідеально підходить для купання, риболовлі та водних видів спорту. Тут також можна орендувати будиночки, кемпінги або зупинитись на базах відпочинку.

Фото: svityaz.org.ua

Синевир

Синевир – одне з найвідоміших і найкрасивіших озер України, що розташоване в Закарпатській області. Озеро оточене густими лісами і горами, що створює казкову атмосферу. Вода в Синевирі дуже чиста, хоча і досить холодна. Це місце чудово підходить для пішохідних прогулянок, пікніків і фотосесій на фоні неймовірних пейзажів.

Фото: ілюстративне фото/Синевир/etnotur.ua

Солоні озера в Солотвино

Солотвино – невелике селище на Закарпатті, відоме своїми унікальними солоними озерами та лікувальними властивостями. Це місце приваблює туристів з усієї України та навіть із зарубіжжя, які шукають оздоровлення та релаксацію.

Солотвинські озера мають високу концентрацію солі, що робить їх унікальними для оздоровчого відпочинку. Вода в них за своїми властивостями нагадує воду Мертвого моря, тому має лікувальні властивості. Купання в солоних озерах допомагає при захворюваннях опорно-рухового апарату, шкіри та дихальних шляхів.

В Солотвино також знаходяться соляні шахти, де видобували сіль ще з давніх часів. Наразі частина шахт використовується для спелеотерапії – лікування в соляних печерах, що є ефективним методом при астмі, бронхіті та інших захворюваннях дихальної системи.

У селищі є багато готелів, баз відпочинку, кемпінгів та приватних садиб, які пропонують комфортне розміщення для туристів. Ресторани та кафе з місцевою кухнею додають приємних вражень від відпочинку.

Фото: tourinform.org.ua

Лікувальні курорти

Літній відпочинок у санаторних курортах України – це не тільки можливість розслабитися і насолодитися красою природи, але й покращити своє здоров'я. Свалява, Моршин та Трускавець – три популярні курорти, відомі своїми цілющими мінеральними водами і розвиненою туристичною інфраструктурою. Вони пропонують різноманітні оздоровчі процедури і чудові умови для відпочинку.

Свалява

Свалява – це місто, що відоме кожному українцю завдяки своїм мінеральним водам, які допомагають при різних захворюваннях. Саме ці джерела стали знайомими нам під назвами "Свалява", "Поляна квасова", "Лужанська-7" та інші.

Тут є безліч санаторіїв, які пропонують лікувальні програми, бальнеотерапію, масажі та інші процедури. Курорт оточений мальовничими горами і лісами, що робить його ідеальним місцем для пішохідних прогулянок, велосипедних поїздок та екскурсій. У цьому місті вам не буде нудно, тут та на околицях знаходиться багато пам’яток та цікавих місць, які варто відвідати, зокрема, старовинна Михайлівська церква, Храм Різдва Пресвятої Богородиці, Палац Шенборнів та інше.

Моршин

Моршин – це місто у Стрийському районі Львівській області, що славиться своїми мінеральними водами, які ефективні при лікуванні захворювань травної системи, печінки та жовчовивідних шляхів.

Моршин пропонує різноманітні санаторії та пансіонати, де можна пройти комплексне лікування та оздоровлення. Бальнеологічний курорт розташований у мальовничій місцевості з чистим повітрям та прекрасними ландшафтами. Тут можна насолоджуватися спокійними прогулянками по лісових стежках та парках. Крім того, для активних туристів пропонують низку цікавих екскурсій до найближчих пам’яток.

Фото: Максим Козицький

Трускавець

Трускавець також відомий своїми мінеральними водами, серед яких найвідоміша "Нафтуся". Ця вода має унікальні властивості і допомагає при лікуванні захворювань нирок, печінки та жовчного міхура.

У Трускавці розташовані численні санаторії, які пропонують сучасні методи лікування і комфортні умови для відпочинку. Тут є безліч можливостей для активного відпочинку, а також розташовано багато кафе, ресторанів, кінотеатрів і концертних залів, де можна приємно провести вечори.

Мальовничі кар’єри

Україна багата на мальовничі місця для відпочинку, і кар'єри – не виняток, їх дуже багато майже по всій країні. Колишні видобувні території, що заповнені водою, стали популярними місцями для відпочинку, пропонуючи кришталево чисту воду та незвичні пейзажі.

Дружбівський кар'єр

Дружбівський кар'єр, що розташований у Житомирські області, є одним з популярних місць для відпочинку на природі. Це мальовниче місце, яке приваблює туристів своєю чистою водою та захоплюючими краєвидами.

Вода тут надзвичайно чиста і бірюзова, що робить її ідеальним місцем для купання. Відпочиваючи, ви зможете насолодитися свіжістю і прохолодою озера у спекотні літні дні.

Кар'єр оточений скелями та зеленими лісами, створює неповторну атмосферу для відпочинку. Це чудове місце для кемпінгу та пікніків. Не забудьте взяти з собою все необхідне для комфортного відпочинку: їжу, воду, намет, спеціальне взуття для купання спальні мішки та інше спорядження.

Фото: Журнал Житомира

Черепашинецький кар'єр

Черепашинецький кар'єр – одне з наймальовничіших місць Вінницької області, яке приваблює туристів своїми унікальними пейзажами і кришталево чистою водою, недарма його ще називають "Вінницькими Мальдівами". У кар'єрі раніше видобували граніт, але сьогодні – це ідеальне місце для відпочинку на природі, купання і активного проведення часу.

Вода у Черепашинецькому кар'єрі має дивовижну прозорість і бірюзовий відтінок, що робить його ідеальним місцем для купання. Однак, варто бути обережними, адже глибина озера подекуди сягає 100 метрів.

Кар'єр також оточений пагорбами та зеленими лісами. Черепашинецький кар'єр пропонує різноманітні можливості для активного відпочинку. Тут можна, кататися на човнах або катамаранах. Це місце підходить для тих, хто любить проводити час активно і цікаво. Ви можете розташуватися на зручних місцях біля води, розкласти намет і насолоджуватися природою.

Літній відпочинок в Карпатах на лижних курортах

Карпати – це не тільки зимові курорти, але й чудове місце для літнього відпочинку. Драгобрат, Буковель та Славське – три популярні курорти, які пропонують безліч розваг та активностей для відвідувачів влітку.

Всі вони оточені мальовничими горами та лісами, що робить їх ідеальним місцем для пішохідних прогулянок та хайкінгу. Ви можете піднятися на вершини гір та насолодитися захоплюючими краєвидами. Курорти пропонують безліч велосипедних маршрутів різної складності. Візьміть на прокат гірський велосипед і вирушайте на захоплюючу велоподорож гірськими стежками.

Ліси навколо курортів багаті на гриби та ягоди. Влітку можна вирушити на "тихе полювання" і насолодитися збиранням природних дарів. У гірських річках і озерах поблизу можна займатися риболовлею. Це чудовий спосіб провести час на природі та насолодитися спокоєм.

Фото: hotelsbukovel.com.ua

Відвідайте місцеві культурні та історичні пам'ятки, такі як гуцульські музеї, церкви та місцеві села. Це допоможе вам краще зрозуміти культуру та традиції регіону.

Всі ці курорти пропонують безліч можливостей для активного відпочинку, релаксації та насолоди природою, головне - це знайти варіанти, що не сильно "вдарять" по гаманцю, оскільки ціни подекуди дуже високі. Незалежно від того, чи шукаєте ви пригоди, чи просто хочете відпочити в тиші і красі гір, ці курорти мають все необхідне для незабутнього літнього відпочинку.

Подорожуйте Україною безпечно, знаходьте нові цікаві місця та діліться зі світом красою нашої землі. Україна пропонує безліч варіантів для літнього відпочинку, які задовольнять найрізноманітніші смаки. Від активного туризму в Карпатах до спокійного відпочинку на озерах та природних джерелах, кожен знайде щось для себе.