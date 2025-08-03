Літо триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться новий тиждень в Україні
У понеділок, 4 серпня, в Україні триватиме тепла літня погода. Проте у декількох регіонах очікуються дощі з грозами
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 °C.
У південній частині +30...+34 °C, на крайньому заході буде свіжіше - +20...+25 °C.
Дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Проте більшість областей України належатиме сухій повітряній масі.
Погода у столиці
У Києві 4 серпня очікується малохмарна сонячна погода з температурою повітря до +28 °C.
Найближчий дощ у Києві передбачається 6 серпня.
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