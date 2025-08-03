Літо триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться новий тиждень в Україні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, температура повітря протягом дня становитиме +25...+29 °C.

У південній частині +30...+34 °C, на крайньому заході буде свіжіше - +20...+25 °C.

Дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Проте більшість областей України належатиме сухій повітряній масі.

Погода у столиці

У Києві 4 серпня очікується малохмарна сонячна погода з температурою повітря до +28 °C.

Найближчий дощ у Києві передбачається 6 серпня.