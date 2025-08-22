Майже 83% громадян хотіли б будувати своє майбутнє в Україні, — опитування
Згідно з опитуванням, кількість українців, які хотіли би будувати своє майбутнє в Україні, виросла на 13 відсоткових пунктів порівняно з 2020 роком
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Будувати своє майбутнє життя в Україні хотіли б майже 83% громадян. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва у період з 12 по 18 серпня 2025 року.
Відповіді надали 2002 повнолітні респонденти, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування також свідчить, що домінантними почуттями серед респондентів, коли вони думають по майбутнє України, є надія, тривога та оптимізм. До того ж 73% респондентів продовжують вірити в перемогу України у війні проти Росії.
"У динаміці ми бачимо, що на 13 відсоткових пунктів зросла частка респондентів, які хотіли б будувати своє майбутнє в Україні порівняно з 2020 роком. Це насправді дуже значне зростання. Порівняно з початком повномасштабного вторгнення ми бачимо невеличке просідання - 6 відсоткових пунктів", - зазначила аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Поліна Бондаренко.
Вона пояснила, що на початку повномасштабного вторгнення спостерігалося зростання всіх показників, про що б не питали респондентів. У 2022 році рівень оптимізму стосовно кращого майбутнього, довіра до політичних інституцій почали різко зростати. Зараз всі ці тенденції знижуються, тому що повномасштабне вторгнення триває. Показники згасають і приходять до норми.
"Ми бачимо, що ця норма все ще набагато краща, ніж була до повномасштабного вторгнення — у 2020 роках, у 2014-му і раніше", - додала Бондаренко.
