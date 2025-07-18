Мій чоловік ухвалив рішення служити, я його підтримую як дружина, - журналістка Данилюк-Ярмолаєва про мобілізацію Буткевича
Журналіст Богдан Буткевич прийняв для себе рішення служити в Силах оборони. Наразі він вибирає між кількома варіантами служби
Про це в ефірі Еспресо заявила журналістка та дружина Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ярмолаєва.
"Я працювала професійним піарником, і я розумію, що це було зроблено для того, щоб викликати в мене емоції, щоб я там пішла вибивати вікна в ТЦК чи щось таке робити. Що трапилося і обставини цієї мобілізації описала я, описав Богдан Буткевич. Кому цікаво, можете знайти наші пости на сторінці Facebook і там все чітко розписано. Я знаю, що для того, щоб очорнити ім'я мого чоловіка, були включені всякі зливні бачки і там була низка таких замовних сюжетів, де описували, який він злісний ухилянт, яка я падлюка, які ми руки Кремля і так далі", - сказала вона.
За її словами, її чоловік ніколи не збирався перепливати Тису, кудись тікати чи ухилятися від військової служби.
"У 2022 році він став на облік у своєму ТЦК, потім у нього були певні справи в Силах оборони. Він там все чесно відпрацьовував. Богдан дав чітко зрозуміти, що там трапилося прохання політичне, так би мовити, щодо мобілізації і трапилося так, як трапилося. Богдан прийняв для себе рішення служити. Наразі він вибирає між кількома варіантами. На якому саме він зупиниться, він напише. Слідкуйте за його сторінками у соцмережах", - додала Данилюк-Ярмолаєва.
Вона сказала, що це сприймає абсолютно нормально.
"Хто там думав, що я там залишусь за кордоном, що я впаду в депресію, що я кину журналістику. Так хочу сказати, такого ніхто не дочекається, тому що я свою роботу продовжу. І, на жаль, ми зараз спостерігаємо хвилю, коли Банкова спеціально там намагається очорнити чоловіків журналісток або просто, які чоловіки у нас журналісти - злісні ухилянти. От ми ж забули, наприклад, історію, да, з Юрієм Ніколовим, як йому обмальовували двері і писали, що він злісний ухилянт", - зазначила журналістка.
На її думку, це класична історія, про те, як влада намагається позакривати роти тим неугодним, тим, хто розповідає про її корупцію, про якісь там певні дії.
"Ми це все проходили не раз, це не перша моя влада. Я знаю, як працювати, тому нічого нового для мене не сталось. Так, роботи стало більше, тому що частину наших задач брав на себе Богдан. Але він прийняв для себе рішення, я його підтримую як дружина. Але свою роботу як журналіст я буду робити. На щастя, я жінка, тому мене ТЦК не можуть там спіймати і мобілізувати. Мабуть, це єдиний позитив в нашій державі", - підсумувала Данилюк-Ярмолаєва.
- 10 липня повідомлялось, що Богдана Буткевича звільнили з Головного управління розвідки та, попри обмеження, повернули йому статус військовозобовʼязаного. Це сталося нібито після його критики нардепки Мар’яни Безуглої.
- Буткевич заявив після інформації про звільнення з ГУР та затримання ТЦК, що він починає БЗВП в навчальному центрі й "матиме за честь продовжити службу в лавах Сил оборони"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе