Мій чоловік ухвалив рішення служити, я його підтримую як дружина, - журналістка Данилюк-Ярмолаєва про мобілізацію Буткевича

Про це в ефірі Еспресо заявила журналістка та дружина Богдана Буткевича Марина Данилюк-Ярмолаєва.

"Я працювала професійним піарником, і я розумію, що це було зроблено для того, щоб викликати в мене емоції, щоб я там пішла вибивати вікна в ТЦК чи щось таке робити. Що трапилося і обставини цієї мобілізації описала я, описав Богдан Буткевич. Кому цікаво, можете знайти наші пости на сторінці Facebook і там все чітко розписано. Я знаю, що для того, щоб очорнити ім'я мого чоловіка, були включені всякі зливні бачки і там була низка таких замовних сюжетів, де описували, який він злісний ухилянт, яка я падлюка, які ми руки Кремля і так далі", - сказала вона.

За її словами, її чоловік ніколи не збирався перепливати Тису, кудись тікати чи ухилятися від військової служби.

"У 2022 році він став на облік у своєму ТЦК, потім у нього були певні справи в Силах оборони. Він там все чесно відпрацьовував. Богдан дав чітко зрозуміти, що там трапилося прохання політичне, так би мовити, щодо мобілізації і трапилося так, як трапилося. Богдан прийняв для себе рішення служити. Наразі він вибирає між кількома варіантами. На якому саме він зупиниться, він напише. Слідкуйте за його сторінками у соцмережах", - додала Данилюк-Ярмолаєва.

Вона сказала, що це сприймає абсолютно нормально.

"Хто там думав, що я там залишусь за кордоном, що я впаду в депресію, що я кину журналістику. Так хочу сказати, такого ніхто не дочекається, тому що я свою роботу продовжу. І, на жаль, ми зараз спостерігаємо хвилю, коли Банкова спеціально там намагається очорнити чоловіків журналісток або просто, які чоловіки у нас журналісти - злісні ухилянти. От ми ж забули, наприклад, історію, да, з Юрієм Ніколовим, як йому обмальовували двері і писали, що він злісний ухилянт", - зазначила журналістка.

На її думку, це класична історія, про те, як влада намагається позакривати роти тим неугодним, тим, хто розповідає про її корупцію, про якісь там певні дії.

"Ми це все проходили не раз, це не перша моя влада. Я знаю, як працювати, тому нічого нового для мене не сталось. Так, роботи стало більше, тому що частину наших задач брав на себе Богдан. Але він прийняв для себе рішення, я його підтримую як дружина. Але свою роботу як журналіст я буду робити. На щастя, я жінка, тому мене ТЦК не можуть там спіймати і мобілізувати. Мабуть, це єдиний позитив в нашій державі", - підсумувала Данилюк-Ярмолаєва.