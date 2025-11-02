Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі

Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин. Це для мене надзвичайно важливо. Я не маю, не знаю, чи маю тут якусь родину - ні. Просто я знаю історію з польського боку, хлопці вчать мене історії з українського погляду. Я спілкувалася з істориками, націоналістами, з різними людьми", - сказала вона.

Зах додала, що бачить історію з різних точок зору.

"І бачу, скільки там непорозумінь. Кожен говорить про своє, сперечаються, а я кажу: "Люди, тут вигадки, і там вигадки. Давайте зустрінемось і обговоримо. З’ясуймо, як було насправді - і закінчимо з цим", - додала волонтерка.

Вона зауважила, що ці історичні стосунки дуже сильно відлунюють між нашими народами, а РФ цим дуже активно користується.

"Тому я іноді обурююсь, тупаю ногою і кажу: "Залишімо історію. Ми її зараз пишемо. Творімо історію, а не живімо на кістках наших предків. Бо в різні періоди історії бувало по-різному." І я завжди з гіркотою кажу: "Наші герої - це ваші злочинці". Так є в кожній країні. Якщо для когось герой — це той, хто здобував щось силою, то для іншої країни він буде злочинцем. Тому я закликаю: залишімо історію. І наведімо лад у світі, бо зараз війна, світ починає палати, а ми витягаємо старі трупи", - заявила Зах.

На її думку, те, що відбувається в Польщі, це результат великої дезінформаційної кампанії — масштабної, добре проплаченої.

"Я це бачу: це така гра на наших болючих темах. Бо що стосується польсько-українських стосунків, нам насправді болить лише Волинь. І якщо ці питання будуть нарешті з’ясовані, і обидві країни підуть одна одній назустріч і впорядкують ці питання, то, я думаю, проблем не буде. Інтернет дав рупор тим людям, які щось кричать", - вважає вона.

Волонтерка наголосила, що це не означає, що вся Польща має претензії до українців.

"Люди навколо мене - не мають. Просто через інтернет це гучно, це видно, і здається, що всі сваряться. Звісно, є люди, які поїхали в Польщу на так званий допомоговий туризм, знаєш, такі "500 плюс", "800 плюс" — вони створюють поганий образ України. Ті, хто поводяться нечесно, лише ллють воду на млин російської пропаганди. І сприяють тим, хто не любить Україну", - сказала Зах.

На її думку, це просто підживлення теми.

"А мене, якщо чесно, усе це не цікавить. Я маю свою справу, свою мрію, свою ідею. І я працюю навколо цієї ідеї. І насправді все інше мене не хвилює. Іноді, звісно, дратуюся, але це мене не стосується. Бо я знаю, хто на мене чекає, знаю, що я роблю і куди їду. Я також постійно допомагаю хлопцям психологічно. Бо я буваю на фронті, я розумію фронт, розумію, що там відбувається. І їм легше розмовляти з тими, хто переживає те саме. Тому це для мене важливіше, ніж сперечатися з кимось, хто має інші погляди. Люди завжди кричатимуть. Дезінформація завжди буде. Питання лише в тому, чи дозволимо, щоб вона нас захопила", - підсумувала волонтерка.