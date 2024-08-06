Молдованин "на спір" переплив Дністер і незаконно потрапив в Україну. Що йому загрожує
Українські прикордонники спіймали громадянина Молдови, який переплив Дністер і незаконно потрапив в Україну
Про це повідомляє ДПСУ.
"Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною", - розповіли у Держприкордонслужбі.
Молдованин дізнався, що незаконно потрапив в Україну, коли вже дістався протилежного берега. Українські прикордонники затримали порушника та в порядку реадмісії повернули до Молдови.
Протягом наступних 5 років чоловіку заборонено відвідувати Україну.
- На кордоні з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільше спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними українцями.
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