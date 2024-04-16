Monobank анонсував скін на картку зі стелою Донецької області

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Напередодні активісти "оновили" стелу на в'їзді до Донецької області. Вони зафарбували написи та малюнки, які залишали бійці ЗСУ

Інцидент викликав ажіотаж у суспільстві. Українцям не сподобалися дії активістів, адже стела була вже історичним об'єктом.

Офіційний профіль Monobank у Twitter запустив голосування, де користувачі можуть обрати скін на картку зі стелою Донецької області.

"Нас просили зробити скін на картку зі стелою Донецької області у тому самому вигляді, щоб вона залишилась такою не лише в пам’яті. Ми почули", - йдеться у повідомленні.

Користувачі можуть обрати скін з 4 варіантів. Голоси приймаються до 12:00 17 квітня.