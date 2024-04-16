Monobank анонсував скін на картку зі стелою Донецької області
Monobank запустив голосування, де користувачі можуть обрати скін на картку зі стелою Донецької області
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Напередодні активісти "оновили" стелу на в'їзді до Донецької області. Вони зафарбували написи та малюнки, які залишали бійці ЗСУ
Інцидент викликав ажіотаж у суспільстві. Українцям не сподобалися дії активістів, адже стела була вже історичним об'єктом.
Офіційний профіль Monobank у Twitter запустив голосування, де користувачі можуть обрати скін на картку зі стелою Донецької області.
"Нас просили зробити скін на картку зі стелою Донецької області у тому самому вигляді, щоб вона залишилась такою не лише в пам’яті. Ми почули", - йдеться у повідомленні.
Користувачі можуть обрати скін з 4 варіантів. Голоси приймаються до 12:00 17 квітня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе