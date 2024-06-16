На Донеччині скорочено водопостачання: скільки й де не буде води

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На території Слов'янської та Краматорської громад, а також Дружківки та Костянтинівки тривають ремонтні роботи на магістральному водопроводі Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого донецького водопроводу.

"Щойно ремонт буде завершено, водопостачання відновиться в повному обсязі", - запевнив Філашкін.