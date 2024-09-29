На кордоні з Польщею тимчасово припиняє роботу один з пунктів перетину
З понеділка, 30 вересня, пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі - Мальховіце" тимчасово припиняє роботу
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За інформацією від Польщі, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00:00 30 вересня 2024 року.
"За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" планують завершити цьогоріч", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ просять врахувати відповідну інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
- Упродовж минулої доби, 28 вересня, через західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) до України в'їхало стільки ж людей, скільки й виїхало.
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