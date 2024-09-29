На кордоні з Польщею тимчасово припиняє роботу один з пунктів перетину

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією від Польщі, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00:00 30 вересня 2024 року.

"За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" планують завершити цьогоріч", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ просять врахувати відповідну інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.