На Одещині бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в психіатричній лікарні. Лубінець відреагував

Про це уповноважений ВР з прав людини повідомив у Telegram.

За його вказівкою психіатричну лікарню відвідали представниця омбудсмена в Одеській області Марія Попова разом із працівниками регіонального представництва.

"За результатами відвідування, інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам", - поінформував Лубінець.

За його словами, до органів державної влади скерували листи через виявлені порушення прав пацієнтів у закладі з рекомендаціями усунення проблем.

"Крім того, на основі інформації, отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема, можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником", - розповів омбудсмен.

Також Лубінець додав, що Одеська обласна психіатрична лікарня №2 перебуває на завершальному етапі реорганізації, і приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я".

Раніше бойовий медик Петро Конопля, який лікується у медзакладі, опублікував відео, оголосивши про своє голодування через незадовільні умови.

За його словами, пацієнтів годують клеєподібною їжею - перевареними макаронами й кашами. Також на відео він показав палату, де на стінах біля ліжок - пліснява.

Конопля наголосив, що у медзакладі лікуються, зокрема, і військові ЗСУ.

"Це не лікування, а катування за нашого добровільного мовчання! На харчування тут жаліються всі: лікарі, військові, цивільні пацієнти, і вдіяти нічого не можуть, в столову ходять одиниці, часто це літні люди які тут давно, і у них немає можливості харчуватись інакше", - написав він.