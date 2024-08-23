Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство На Одещині бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в психіатричній лікарні. Лубінець відреагував

На Одещині бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в психіатричній лікарні. Лубінець відреагував

Дар'я Куркіна
23 серпня, 2024 п'ятниця
18:55
Суспільство Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив інформацію про незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, через що раніше бойовий медик 35-ої бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування

Зміст

Про це уповноважений ВР з прав людини повідомив у Telegram.

За його вказівкою психіатричну лікарню відвідали представниця омбудсмена в Одеській області Марія Попова разом із працівниками регіонального представництва.

"За результатами відвідування, інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам", - поінформував Лубінець.

За його словами, до органів державної влади скерували листи через виявлені порушення прав пацієнтів у закладі з рекомендаціями усунення проблем.

"Крім того, на основі інформації, отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема, можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником", - розповів омбудсмен.

Також Лубінець додав, що Одеська обласна психіатрична лікарня №2 перебуває на завершальному етапі реорганізації, і приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я".

Раніше бойовий медик Петро Конопля, який лікується у медзакладі, опублікував відео, оголосивши про своє голодування через незадовільні умови.

За його словами, пацієнтів годують клеєподібною їжею - перевареними макаронами й кашами. Також на відео він показав палату, де на стінах біля ліжок - пліснява.

Конопля наголосив, що у медзакладі лікуються, зокрема, і військові ЗСУ.

"Це не лікування, а катування за нашого добровільного мовчання! На харчування тут жаліються всі: лікарі, військові, цивільні пацієнти, і вдіяти нічого не можуть, в столову ходять одиниці, часто це літні люди які тут давно, і у них немає можливості харчуватись інакше", - написав він.

Теги:
Україна
Одеса
Медицина
Здоров'я
військові
Омбудсмен
Одещина
ЗСУ
Читайте також:
Карта Харківщина 08.08.24
Автор Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Автор Віталій Бесараб
22 серпня, 2024 четвер
"Попередження не безпідставні": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко про заяву посольства США щодо загрози масованих обстрілів території України
ООН
Автор Світлана Кравченко
21 серпня, 2024 середа
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
20:20
Талібан
Афганський рух "Талібан" заборонив жінкам у публічних місцях говорити й показувати обличчя
20:12
Білорусь солдати
Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових у прикордонну з Україною область, - Гаюн
20:02
OPINION
Петро Шуклінов
Розкажу вам про Україну через 10 років
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 912-го дня війни: українські прапори замайоріли над тимчасово окупованими територіями, Україна отримає найбільшу партію безпілотників від Латвії
19:54
Ексклюзив
Ми побачимо початок і політичного, і економічного банкрутства РФ наступного року, - історик Зінченко
19:42
Норвегія профінансує виробництво своїх артилерійських снарядів в Україні
19:28
щеплення вакцинація
Перше у світі випробування вакцини проти раку легень на людях почалося в семи країнах
19:13
Міжнародний кримінальний суд ООН
В ОП пояснили, чому Україна пішла на компроміс під час ратифікації Римського статуту
19:06
Суджа, РФ, Курська область
"Операція на Курщині - вторгнення НАТО в Росію": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 23 серпня
18:45
ХАМАС напав на Ізраїль
Переговори про перемир'я в Газі: Єгипет передасть ХАМАСу переглянуту в Каїрі пропозицію
18:45
Оновлено
санкції проти Росії
США запровадили великий пакет санкцій проти РФ напередодні Дня Незалежності України: хто потрапив у перелік
18:38
Василь Малюк і Ольга Харлан
Ольгу Харлан нагородили пам'ятним знаком СБУ "Хрест пошани"
18:11
Російські військові
Росіяни відвели з Харківщини деякі підрозділи в Курську область, - ОТУ "Харків"
18:00
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни — дуже вертикалізований народ. Їм справді треба царя
17:58
Олешки
ЗСУ встановили український прапор у тимчасово окупованих Олешках
17:54
Руслан Стефанчук
Стефанчук підписав закон про заборону діяльності РПЦ в Україні
17:51
Богдан Кротевич (Тавр)
Суд відмовився розглядати скаргу на ДБР начальника штабу "Азову" Кротевича
17:49
прапор України в ЄС
У Брюсселі біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий український прапор
17:45
Огляд
Ворон
"Ворон" "... відьмі" око не виклює: що подивитися на вихідних
17:41
Оновлено
Прем'єр Індії Моді
Моді й Зеленський оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві
17:40
смерть рашистським окупантам
Партизани знайшли на Донеччині польовий склад росіян. Фотозвіт
17:35
Ексклюзив
Атака могла послабити не тільки ударні можливості армії РФ, а й розвідувальні: Defense Express про ураження аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області
17:24
Оновлено
Окупанти атакували Торецьк і Курахове: є поранені
17:21
Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп
Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп "Орбіти", інкогніто-співачка не приховувала обличчя
17:20
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
В естонській розвідці вважають, що РФ вирішила ігнорувати масштаби проблеми присутності ЗСУ на Курщині
17:16
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
Зірковий гравець покинув "Барселону" та повернувся у "Манчестер Сіті"
17:15
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергетики полагодили ЛЕП, яка з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою
17:08
електроенергія
Енергетики обіцяють не вимикати українцям світло на День Незалежності
17:04
Паперових документів для отримання соцдопомог поменшає: уряд ухвалив рішення про цифровізацію послуг
16:55
обстріл сумщини
РФ атакувала зернову інфраструктуру Сумщини: поранено трьох працівників підприємства
16:50
Два українських фільми отримали престижні нагороди кінофестивалю в Сараєво
16:46
Уряд залишив ціну на газ без змін до кінця наступного опалювального сезону
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби росіяни 20 разів атакували на Покровському напрямку
16:37
Джейк Салліван
Радник з нацбезпеки США Салліван уперше відвідає Китай наступного тижня для зустрічі з главою МЗС Ван Ї, - Axios
16:37
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: екссудді Тандиру продовжили арешт до жовтня
16:26
Нарендра Монді та Володимир Зеленський
Україна та Індія підписали чотири угоди. Деталі
16:25
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Ісландії вшосте за 9 місяців вивергається вулкан
16:19
Massive Attack
З найнижчим рівнем викидів вуглецю: Massive Attack анонсували "найбільш екологічний концерт"
16:18
Надзвичайники на Київщині за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який застряг у болоті
16:14
Ексклюзив
евакуація
Деякі райони Мирнограда вже недоступні для в'їзду: благодійний фонд "Схід SOS" про евакуацію цивільних з Покровського напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV