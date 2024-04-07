На Одещині розквітнула груша, якій понад 400 років

Про це повідомила одеська журналістка Ната Чернецька на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, приблизний вік груші визначили фахівці Київського еколого-культурного центру.

"Діаметр дерева становить понад метр, а висота - 15 метрів. У 2012 році Одеська обласна рада визнала його ботанічним пам'ятником природи місцевого значення", - написала вона.

Фото: www.facebook.com/cherrynataly77

Груша росте поблизу старовинного цвинтаря, на якому збереглися козацькі хрести різноманітних форм.

Фото: www.facebook.com/cherrynataly77

Фото: www.facebook.com/cherrynataly77

13 березня стало відомо, що на Закарпатті, у дендропарку "Березинка", зацвів занесений до Червоної книги України у статусі "неоціненний" карпатський крокус – шафран Гейфеля.

Попри вік дерево досі дає плоди. На запитання в коментарях під дописом стосовно їх смаку журналістка відповіла "кажуть, маленькі та приємні".