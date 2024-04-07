На Одещині розквітнула груша, якій понад 400 років
У селі Адамівка Одеської області розквітнула найстаріша груша України. Фахівці вважають, що їй понад 400 років
Про це повідомила одеська журналістка Ната Чернецька на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, приблизний вік груші визначили фахівці Київського еколого-культурного центру.
"Діаметр дерева становить понад метр, а висота - 15 метрів. У 2012 році Одеська обласна рада визнала його ботанічним пам'ятником природи місцевого значення", - написала вона.
Фото: www.facebook.com/cherrynataly77
Груша росте поблизу старовинного цвинтаря, на якому збереглися козацькі хрести різноманітних форм.
Фото: www.facebook.com/cherrynataly77
Фото: www.facebook.com/cherrynataly77
Попри вік дерево досі дає плоди. На запитання в коментарях під дописом стосовно їх смаку журналістка відповіла "кажуть, маленькі та приємні".
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