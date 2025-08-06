На півдні до +33 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 7 серпня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, завтра на заході передбачається +20...+24 °C, на півночі +22...+26 °C, а в центрі +24...+29 °C.

Водночас на сході очікується +26...+32 °C.

Найтепліше традиційно буде на півдні - там пануватимуть +30...+33 °C.

Погода у столиці

У Києві 7 серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 °C.





