На півдні триватиме спека, а на заході - дощі з грозами: прогноз погоди на 28 липня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У понеділок циклон із центром над Польщею, на ім'я Karlheinz впливатиме на погоду західної частини України. Тому цього дня там пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали і навіть подекуди град.

За даними синоптикині, ця нестійка дощова погода також дійде завтра і до Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Черкащини та частково Чернігівщини.

На решті території України пануватиме суха погода.

Де буде найспекотніше

Температура повітря надвисокою залишається у південній частині України та на Дніпровщині - очікується +32...+39 °C.

У західних областях та на півночі України 28 липня буде комфортна температура повітря, протягом дня +23...+29 °C.

У центральних областях також спека - +30...+35 °C. На Дніпровщині стовпчики термометра підстрибнуть до +37 °C, на Вінниччині та Полтавщині +25...+30 °C.

У східних областях 28 липня передбачається +30...+33 °C.

Погода у столиці

У Києві в понеділок очікуються періодичні зливи та грози. Температура повітря становитиме +25...+28 °C.

Дуже спекотно у Києві буде у вівторок, 29 липня. Температура сягне +34 °C, а повітря буде насичене вологою.

Наталка Діденко наголошує, що найближчим часом сильна суха спека на півдні України утримується. А послаблення спеки в Україні ймовірне 31 липня.