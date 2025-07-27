На півдні триватиме спека, а на заході - дощі з грозами: прогноз погоди на 28 липня від Наталки Діденко
Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з дощів та шквалів вітру переважно у західних областях. На півдні тим часом триватиме спека, температура сягне +39 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
У понеділок циклон із центром над Польщею, на ім'я Karlheinz впливатиме на погоду західної частини України. Тому цього дня там пройдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи, шквали і навіть подекуди град.
За даними синоптикині, ця нестійка дощова погода також дійде завтра і до Житомирщини, Вінниччини, Київщини, Черкащини та частково Чернігівщини.
На решті території України пануватиме суха погода.
Де буде найспекотніше
Температура повітря надвисокою залишається у південній частині України та на Дніпровщині - очікується +32...+39 °C.
У західних областях та на півночі України 28 липня буде комфортна температура повітря, протягом дня +23...+29 °C.
У центральних областях також спека - +30...+35 °C. На Дніпровщині стовпчики термометра підстрибнуть до +37 °C, на Вінниччині та Полтавщині +25...+30 °C.
У східних областях 28 липня передбачається +30...+33 °C.
Погода у столиці
У Києві в понеділок очікуються періодичні зливи та грози. Температура повітря становитиме +25...+28 °C.
Дуже спекотно у Києві буде у вівторок, 29 липня. Температура сягне +34 °C, а повітря буде насичене вологою.
Наталка Діденко наголошує, що найближчим часом сильна суха спека на півдні України утримується. А послаблення спеки в Україні ймовірне 31 липня.
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