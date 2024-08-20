На Полтавщині виявили ризикові тендери на укриття вартістю понад 89 млн грн
Аналітики Бюро економічної безпеки й фахівці робочої групи "Прозорість та підзвітність" перевірили в Полтавській області 3 ризикові тендери на будівництво укриттів, загальна вартість яких становить понад 89 млн грн
Про це повідомляє БЕБ.
Тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру у захисну споруду для ще однієї школи оголосило управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому.
Однак у ході перевірки БЕБ і робоча група встановили: компанія-переможець усіх тендерів є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях.
Зокрема розслідування однієї справи розпочали за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання аналогічних робіт.
У матеріалі зазначають, БЕБ рекомендує замовнику розірвати договір із компанією.
"Нагадаємо, що на початку 2024 року за рекомендаціями аналітиків ТУ БЕБ Управління капітального будівництва Полтавської міської ради розірвало ризиковий договір з цією ж компанією. Тоді на капітальний ремонт Полтавської ДЮСШ з місцевого бюджету планували витрати 17,7 млн грн", - додає відомство.
- 9 липня стало відомо, що на Рівненщині за 20 млн грн збудують нове укриття.
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