Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ

Про це повідомили Суспільне, "Економічна правда" та народний депутат Олексій Кучеренко.

"А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК "Укренерго" по суті здійснили переворот, звільнили керівника, якого вони ж призначили пару місяців тому, і зробили всіх членів правління "виконуючими обовʼязки". Це безглузде рішення, яке наносить велику шкоду енергетичній безпеці країни під час війни. І це саме в той момент, коли ворог активно атакує обʼєкти нашої енергетичної системи!" – написав Кучеренко.

Наразі деталей щодо мотивів рішення немає, а всі члени правління компанії отримали статус виконуючих обов’язки. Водночас виконувати обовʼязки голови правління Укренерго тимчасово буде Олексій Брехт.