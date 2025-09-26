Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ
Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови Укренерго
Про це повідомили Суспільне, "Економічна правда" та народний депутат Олексій Кучеренко.
"А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК "Укренерго" по суті здійснили переворот, звільнили керівника, якого вони ж призначили пару місяців тому, і зробили всіх членів правління "виконуючими обовʼязки". Це безглузде рішення, яке наносить велику шкоду енергетичній безпеці країни під час війни. І це саме в той момент, коли ворог активно атакує обʼєкти нашої енергетичної системи!" – написав Кучеренко.
Наразі деталей щодо мотивів рішення немає, а всі члени правління компанії отримали статус виконуючих обов’язки. Водночас виконувати обовʼязки голови правління Укренерго тимчасово буде Олексій Брехт.
- Кабінет міністрів України 11 грудня 2025 року погодив оновлений склад наглядової ради Укренерго. До нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.9
- Актуальне
- Важливе