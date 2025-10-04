Нові правила від Кабміну: що зміниться у постановці та знятті з військового обліку, пояснюємо

Які зміни відбулись, читайте в огляді Еспресо.

Що змінилось у постановці на облік для 17-річних юнаків після нової постанови Кабміну

Оприлюднений текст постанови Кабміну від 25.09.2025 №1203 "Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", регулює зміни щодо постановки та виключення з військового обліку. Одна зі змін стосується постановки на облік хлопців в рік, коли їм виповнюється 17 років.

Юристка Дар'я Тарасенко пояснює , що ці зміни дублюють зміни до закону, які вже працюють. Їх лише зараз внесли до постанови.

"Нова постанова Кабміну нічого не змінює. Вона лише продублювала ті норми, які вже були внесені в якості змін до закону. Первинна постановка на військовий облік призовників має відбуватись з 1 січня по 31 липня в той рік, коли хлопцю виповнюється 17 років. Існують два способи, як це зробити. Перший – особисто з'явитися в ТЦК та СП, другий спосіб – зареєструватись в Резерв +", – розповіла Тарасенко.

Постановка на військовий облік 25-60 річних

Друга зміна у постанові Кабміну, стосується чоловіків у віці від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку.

"Ця постанова передбачає постановку на облік цих людей – автоматично. І це схоже на тогорічну постанову кабміну 932, яка містила точно таку ж норму. Зміни внесли в травні 2025 року і завдяки цим змінам всі ці чоловіки у віці 25-60 років, щодо яких немає інформації у реєстрі про перебування на військовому обліку, автоматично опинились на обліку".

На облік військовозобов'язаних братимуть без проходження ВЛК, а інформацію про них братимуть із держреєстрів.

"Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства), беруться на такий облік на підставі відомостей, отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС, інших інформаційних систем, реєстрів та баз (банків) даних та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" 2", – йдеться в урядовій постанові.

Однак, пояснює адвокатка, не всі, хто перебуває на військовому обліку, повинні там бути.

"Серед тих, хто не перебуває на військовому обліку, є й ті, кого раніше визнали непридатними та виключили з нього. Такі особи не підлягають повторній постановці на облік. Нова постанова Кабміну також містить цю норму, але з суттєвою відмінністю: тепер на військовий облік беруть чоловіків віком від 25 до 60 років, які ще не перебувають на ньому. Винятком є лише ті громадяни, які за законодавством взагалі не підлягають взяттю на такий облік", – пояснила вона.

Тобто якщо людина колись була виключена з військового обліку, то її постановка на облік незаконна, оскільки вона не належить до категорії, передбаченої новою постановою Кабміну, наголошує юристка.

Остання зміна стосується тих, кому вже виповнилось 60 років. У цьому випадку виключення з обліку має відбутись автоматично