Оренда елітного броньованого авто в Україні

Мінімізація ризиків посягання на особисту безпеку клієнта або групи осіб особливо затребувана під час поїздок, відряджень, коли доставка власного транспорту є клопітким заходом. Просто замовте заздалегідь необхідний броньований автомобіль у нас, і ваша поїздка буде захищена найкращими моделями машин нашого автопарку.

Безпека любить завбачливих людей: варто подбати про неї заздалегідь!

Яке броньоване авто взяти в оренду?

В автопарку Olimp Rent Car налічується декілька броньованих автомобілів, але серед асортименту найбільшою популярністю користується Mercedes-Benz. Це пояснюється тим, що ця модель має європейську сертифікацію за європейськими стандартами DIN/EN 1063/1522/1523. При високому рівні безпеки, авто має всі елементи транспорту представницького класу. Варто зазначити, що броньована машина здатна убезпечити не тільки від куль, а ще й від уламків ракет, що особливо актуально в наш час. Авто оснащене спеціальною системою підкачування шин. Навіть якщо колесо пробите, така система дозволяє проїхати до 80-100 км. Завдяки цьому можна залишити небезпечну зону та дістатися найближчого безпечного місця для ремонту.

При виготовленні броньованих легкових машин виробники намагаються зберегти оптимальну вантажопідйомність, ходові показники. Для цього інженери модернізують гальмівні механізми, кермо, підвіску і оснащують авто збільшеними покришками. В Olimp Rent Car можлива оренда броньованого автомобіля таких марок які Volkswagen Multivan B6, Toyota Land Cruiser 200 B6/B7 і т.д.

У випадку з броньованим автомобілем краще віддавати перевагу оренді машини з водієм. Це пояснюється тим, що такі авто все-таки важчі за звичайні і для керування потрібні особливі навички. У компанії працюють водії з великим стажем, вони мають навички екстремального та контраварійного водіння, мають дозволи на переміщення без обмежень країною в будь-який час дня, ночі.

Olimp Rent Car – це максимум безпеки за прийнятні гроші. Бажаний транспорт буде поданий у потрібний час за вказаною адресою.

Чому саме Olimp Rent Car?

Переваги компанії, які варто відзначити:

У автопарку лише нові машини із салону, представлені у максимальній комплектації. Усі броньовані авто мають сертифікацію за європейськими стандартами DIN/EN 1063/1522/1523. Компанія працює на всіх майданчиках оренди авто не лише на території України, а й у Європі. Можливе подання броньованого автомобіля з Києва до будь-якого міста України та за кордон. Бажаєте безпечно та комфортно доїхати з-за кордону до України? Без проблем, авто забере Вас з будь-якої точки на мапі! Ви можете скористатися послугою охорони. Співробітники охорони також мають європейську сертифікацію. Конфіденційність гарантується. Звертаючись до Olimp Rent Car, ви отримуєте не лише фізичний, а й інформаційний захист!

Співпраця з сервісом оренди авто – це комфортно та вигідно. Кожен клієнт гарантовано отримує індивідуальний підхід. При бронюванні авто юридичними особами, компаніями або при оренді транспорту на тривалий період, скористайтесь вигідними пропозиціями, що будуть адаптовані саме під Ваші задачі.

Сплатити оренду броньованого автомобіля або інші послуги ви можете готівкою, карткою, банківським переказом, або криптовалютою.

Бажаєте орендувати броньований автомобіль? Телефонуйте в Olimp Rent Car, співробітники допоможуть підібрати ідеальне авто для комфортного пересування країною та за її межами.