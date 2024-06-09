Під Києвом вночі сталася масштабна пожежа на складі
У ніч проти неділі, 9 червня, у Броварському районі Київської області спалахнула велика пожежа на складі. Вогонь досяг 4 тисяч квадратних метрів
Про це інформує ДСНС Київщини.
"Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загоряння склала 4 000 кв. м", - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди. О 04:55 пожежу ліквідували.
На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.
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