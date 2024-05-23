Польський сенат ухвалив закон щодо продовження допомоги українським біженцям

Про це повідомляє Укрінформ.

Відповідно до внесених поправок, термін подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки збільшився до чотирьох місяців. Також зміни до закону, ухваленого в березні 2022 року, передбачають надання українським сім’ям соціальної допомоги за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) за умови, якщо дитина дошкільного віку ходить до школи у Польщі.

"В уряді Польщі пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчається у польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти)", - йдеться в повідомленні.

Водночас завдяки закону українці зможуть змінити свій статус перебування у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Аби зробити це, потрібно актуалізувати свою інформацію у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання. Також потрібно відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Згідно із законом, буде встановлене нове правило підтвердження особи громадянина України, який претендує на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження буде пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Водночас закон скасує одноразову соціальну допомогу (300 злотих) для воєнних біженців, які виїхали з України, а також - грошову компенсацію для власників приватної нерухомості, які надавали проживання й харчування воєнним біженцям.

Після затвердження польськими сеймом і сенатом закон має підписати президент, а набрати чинності документ повинен до 1 липня 2024 року.