Помер 25-річний півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець
У середу, 6 серпня, у віці 25 років помер український футболіст, півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець
Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.
"Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця. Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину", - йдеться у повідомленні.
Більше про Володимира Білоцерковця
Володимир був вихованцем академій харківського "Металіста" та луганської "Зорі". Професійну кар'єру розпочав у складі луганського клубу, за який виступав у сезонах 2019/20 та 2020/21.
Після цього півзахисник захищав кольори запорізького "Металурга" та "Інгульця" з Петрового, де отримав досвід та ігрову практику.
У січні 2025 року Володимир повернувся до "Зорі", де одразу став гравцем основного складу. Свій останній офіційний матч за луганський клуб він провів 25 травня 2025 року проти львівських "Карпат".
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