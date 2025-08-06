Помер 25-річний півзахисник луганської "Зорі" Володимир Білоцерковець

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

"Сьогодні, на 26-му році, обірвалося життя півзахисника луганської "Зорі" Володимира Білоцерковця. Футбольний клуб "Зоря" висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину", - йдеться у повідомленні.

Більше про Володимира Білоцерковця

Володимир був вихованцем академій харківського "Металіста" та луганської "Зорі". Професійну кар'єру розпочав у складі луганського клубу, за який виступав у сезонах 2019/20 та 2020/21.

Після цього півзахисник захищав кольори запорізького "Металурга" та "Інгульця" з Петрового, де отримав досвід та ігрову практику.

У січні 2025 року Володимир повернувся до "Зорі", де одразу став гравцем основного складу. Свій останній офіційний матч за луганський клуб він провів 25 травня 2025 року проти львівських "Карпат".