Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України
Ексклюзив

Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України

Євген Козярін
24 серпня, 2025 неділя
19:15
Суспільство Віталій Портников

Депутати Верховної Ради УРСР вважали, що якщо напишуть "Республіка Україна", то комуністи одразу зрозуміють, що йдеться не про цю державу, і піднімуть паніку

Зміст

Про це розповів журналіст Віталій Портников у розмові з істориком Олександром Зінченком до Дня Незалежності України в ефірі Еспресо.

Історик нагадав журналісту про події 24 серпня у Верховній Раді.

"В тебе був ще один цікавий епізод. В кулуарах Верховної Ради в перерві між 4-ю і 5-ми годинами 24-го серпня", - сказав Зінченко.

Портников сказав, що це стосується того, коли він викреслював слово республіка з Акту проголошення незалежності.

"Ти маєш розповісти це докладніше, бо, знаєш, нещодавно, коли ти коментував одну ситуацію, я спочатку не дуже повірив і трохи примружив очі. Коли ти вперше розповів цю історію, я подумав: ну, це якісь казки Віталія Портникова, правда? Але потім я взявся перевірити — подивився факсиміле документа, акту з підписами. Ось, дивлюся: тут є підпис Дмитра Павличка, а ще одне слово дописане Іваном Зайцем. І коли я порівняв колір ручки, якою викреслено слово "республіка", — він відрізняється від інших", - розповів історик.

Портников сказав, що ніхто не давав йому ручку. 

"Я користувався своєю. Але, якщо серйозно, це ще один момент, який показує, як це відбувалося. Чому ми взагалі викреслювали слово республіка?", - наголосив журналіст.

"Чого Павличко взагалі сам не викреслив? Чому він тобі дав і сказав: "От Віталій – на, викресли", - уточнив Зінченко.

Портников сказав, що у нього було багато іншої роботи, вони там постійно сперечалися. 

"Ну, вибач, але викреслити слово "республіка" міг і будь-який хлопчина — для цього не обов’язково був потрібен Дмитро Павличко. Вони просто боялися налякати комуністів. Вважали: якщо напишуть "Республіка Україна", то ті одразу зрозуміють, що йдеться не про УРСР, і піднімуть паніку", - пояснив він. 

Журналіст додав, що тому політики вирішили піти нейтральним шляхом. 

"Левко Лук’яненко взагалі пропонував назвати державу "Українська Народна Республіка". Я, до речі, цю ідею підтримував. Але тоді це виглядало надто радикально: відразу постала б асоціація з націоналізмом, петлюрівщиною - комуністи б цього не витерпіли. Та навіть формулювання Республіка Україна" для них звучало надто буржуазно. Вони просто не проголосували б", - сказав Портников.

Він наголосив, що потрібен був результат - потрібна була більшість. 

"Тому слово республіка" й викреслили, і залишили просто "Україна". Це не був компроміс у повному розумінні. Це було прагнення не налякати комуністів і отримати їхні голоси. І саме так з’явилася держава з простою, але символічно потужною назвою — Україна", - додав журналіст.

Зінченко додав: "Ще Богдан Гаврилишин залишив у своїх спогадах, у своїх інтерв'ю певні деталі цього моменту. І він каже: "Я був абсолютно вражений, що оця дискусія щодо того, як має бути названа нова країна, вона тривала там лічені хвилини. У нього було відчуття, що це було 2 чи 3 хвилини десь"

"І от за 2-3 хвилини Україна стала Україною. І ми в ній живемо вже скільки? 20? 30? 34 роки", - підсумував Портников.

Теги:
Україна
історія України
Віталій Портников
День Незалежності України
Політклуб Віталія Портникова
Читайте також:
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Київ
+13.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
18:59
Вадим Пристайко
Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"
18:40
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Потрібно, щоб в Європі з’явилося відчуття, що якщо зараз маніакального Путіна не зупинити, він буде іти далі, - Рибачук
18:39
Партнерський матеріал
Засновник Meest Group Ростислав Кісіль
"Соціальна відповідальність усіх бізнесів": як Meest Group продовжує розвиватися попри війну та наближає перемогу
18:30
Ексклюзив
Євген Нищук
Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури
18:07
Ексклюзив
Трамп на даху
Ідеологія MAGA - це надовго, трампізм залишиться після Трампа, - журналіст Хотин
18:00
Інтерв’ю
Вони йшли вбивати СРСР: як українська незалежність застала КДБ зненацька. Розмова Портникова і Зінченка
18:00
OPINION
Ми в центрі перетину геополітичних схем і сценаріїв
17:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Мета силовиків полягала в тому, щоб створити новий режим без КПРС і без Горбачова, - Портников
17:40
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями 155-ої бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Джон Болтон
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Євген Нищук
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
17:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш
16:52
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
16:13
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності
16:01
OPINION
Що приховує "реформа" Офісу президента?
16:00
Інтерв’ю
Як масштабувався театр Франка під час війни і як дві Революції вплинули на протести сьогодення. Інтерв’ю з ексміністром культури Євгеном Нищуком
15:41
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: подробиці
15:38
Партнерський матеріал
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:10
вибух, ракетна атака
Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ
14:56
G7
Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України
14:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"
14:36
Black Cloud
Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
14:05
Ексклюзив
ВПС ЗСУ
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
14:05
Ексклюзив
Україна НАТО
Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
14:00
OPINION
Росіяни посилюють інформаційний тиск. Влада відмовчується
13:58
Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"
13:48
персики
Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат
13:37
Інтерв’ю
Українська державність: чому вона сильніша за саму державу? Розмова з головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим
13:35
Оновлено
Марк Карні
"Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною": Карні взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
13:02
Ексклюзив
Петро Андрющенко
На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
12:34
День Незалежності України
Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
12:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту під контролем Збройних сил України, - офіцер ЗСУ Цехоцький
12:01
OPINION
Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні
11:33
Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
11:24
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков
11:19
ЗРК Patriot
Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
11:06
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
11:05
Ексклюзив
У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш
10:39
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV