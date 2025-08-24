Портников розповів, як викреслював слово "Республіка" з Акту про проголошення незалежності України

Про це розповів журналіст Віталій Портников у розмові з істориком Олександром Зінченком до Дня Незалежності України в ефірі Еспресо.

Історик нагадав журналісту про події 24 серпня у Верховній Раді.

"В тебе був ще один цікавий епізод. В кулуарах Верховної Ради в перерві між 4-ю і 5-ми годинами 24-го серпня", - сказав Зінченко.

Портников сказав, що це стосується того, коли він викреслював слово республіка з Акту проголошення незалежності.

"Ти маєш розповісти це докладніше, бо, знаєш, нещодавно, коли ти коментував одну ситуацію, я спочатку не дуже повірив і трохи примружив очі. Коли ти вперше розповів цю історію, я подумав: ну, це якісь казки Віталія Портникова, правда? Але потім я взявся перевірити — подивився факсиміле документа, акту з підписами. Ось, дивлюся: тут є підпис Дмитра Павличка, а ще одне слово дописане Іваном Зайцем. І коли я порівняв колір ручки, якою викреслено слово "республіка", — він відрізняється від інших", - розповів історик.

Портников сказав, що ніхто не давав йому ручку.

"Я користувався своєю. Але, якщо серйозно, це ще один момент, який показує, як це відбувалося. Чому ми взагалі викреслювали слово республіка?", - наголосив журналіст.

"Чого Павличко взагалі сам не викреслив? Чому він тобі дав і сказав: "От Віталій – на, викресли", - уточнив Зінченко.

Портников сказав, що у нього було багато іншої роботи, вони там постійно сперечалися.

"Ну, вибач, але викреслити слово "республіка" міг і будь-який хлопчина — для цього не обов’язково був потрібен Дмитро Павличко. Вони просто боялися налякати комуністів. Вважали: якщо напишуть "Республіка Україна", то ті одразу зрозуміють, що йдеться не про УРСР, і піднімуть паніку", - пояснив він.

Журналіст додав, що тому політики вирішили піти нейтральним шляхом.

"Левко Лук’яненко взагалі пропонував назвати державу "Українська Народна Республіка". Я, до речі, цю ідею підтримував. Але тоді це виглядало надто радикально: відразу постала б асоціація з націоналізмом, петлюрівщиною - комуністи б цього не витерпіли. Та навіть формулювання Республіка Україна" для них звучало надто буржуазно. Вони просто не проголосували б", - сказав Портников.

Він наголосив, що потрібен був результат - потрібна була більшість.

"Тому слово республіка" й викреслили, і залишили просто "Україна". Це не був компроміс у повному розумінні. Це було прагнення не налякати комуністів і отримати їхні голоси. І саме так з’явилася держава з простою, але символічно потужною назвою — Україна", - додав журналіст.

Зінченко додав: "Ще Богдан Гаврилишин залишив у своїх спогадах, у своїх інтерв'ю певні деталі цього моменту. І він каже: "Я був абсолютно вражений, що оця дискусія щодо того, як має бути названа нова країна, вона тривала там лічені хвилини. У нього було відчуття, що це було 2 чи 3 хвилини десь"

"І от за 2-3 хвилини Україна стала Україною. І ми в ній живемо вже скільки? 20? 30? 34 роки", - підсумував Портников.