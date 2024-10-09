Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Потрібно розпочати й завершити реформу діяльності МСЕК, - Цимбалюк
Ексклюзив

Потрібно розпочати й завершити реформу діяльності МСЕК, - Цимбалюк

Оксана Ліховід
9 жовтня, 2024 середа
09:20
Суспільство Михайло Цимбалюк

Народний депутат України Михайло Цимбалюк зазначив, що потрібно розпочати реформу МСЕК та перевірити всіх, хто отримав групу інвалідності під час дії воєнного стану

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно розпочати й завершити реформу діяльності МСЕК. До речі, в Комітеті соціальної політики є законопроєкт, який ми ухвалили в першому читанні. Наприклад, людина, яка втратила кінцівку, змушена періодично звертатися до МСЕК для підтвердження групи інвалідності. Цим законопроєктом ми передбачаємо, що людина сама обирає, чи брати участь в засіданні МСЕК під час медичного освідчення особисто, чи онлайн. І ми вже побачили, які виникають дискусії з цього приводу", - зауважив Цимбалюк.

За словами народного депутата, треба спонукати Кабінет міністрів нарешті здійснити обіцяну реформу МСЕК. У період воєнного стану це особливо актуально, оскільки як військові, так і цивільні проходять медичні комісії для встановлення групи інвалідності. Якщо подивитися на статистику, то під час дії воєнного стану кількість людей, які отримали інвалідність, зросла в десятки разів, що, своєю чергою, надає їм відстрочку від виконання військового обов'язку.

"Потрібно негайно перевірити всіх, хто отримав групу інвалідності під час дії воєнного стану. Є підозра, що значна частина цих людей вже залишила територію України. Це є проблемою, що має аспекти національної безпеки та оборони, і становить загрозу. Тут питання є і до Міністерства охорони здоров'я, і в цілому до Кабінету міністрів", - наголосив Цимбалюк. 

  • Нагадаємо, працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Медицина
корупція в Україні
військові
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2024 вiвторок
Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
Джамала
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
9 жовтня
09:31
Вірменія
Вірменія відмовилася підписувати заяви СНД на саміті у Москві
09:10
КНДР, Північна Корея
Армія КНДР заявила про перекриття автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю
09:10
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Нічна атака РФ: на Одещині 5 постраждалих, на Полтавщині пошкоджено промисловий об'єкт
08:28
Оновлено
на фото: ЗСУ
На фронті за добу відбулося 172 боєзіткнення: найактивніше окупанти атакують на Курахівському напрямку
08:23
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ заявили про наліт дронів: російська ППО нібито знищила 47 БПЛА
08:18
ГАЗ 66
Росіяни збираються закрити будинки культури на ТОТ Луганщини: на заміну пропонують необладнані "автоклуби"
08:17
сили ППО
РФ вночі обстріляла Україну дронами і ракетами: силам ППО вдалося збити 21 "шахед"
08:15
Ілон Маск
Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
08:07
OPINION
НАТО в обмін на території: на Заході формується консенсус
07:55
втрати РФ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1150 військових, 19 артсистем і 31 БПЛА
07:54
російські окупанти
Понад 40 тис. росіян вже звернулися до українського проєкту "Хочу жить"
07:47
Наслідки обстрілу
Уночі РФ вдарила по геріатричному центру на Херсонщині: постраждали двоє медпрацівників
07:33
Володимир Зеленський
Союзники помічають, що Зеленський шукає "більш гнучкий" підхід для завершення війни, - Bloomberg
07:29
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Орбан вважає, що Трамп доб'ється миру в Україні ще до інавгурації, якщо виграє вибори
07:12
Головнокомандувач сил США в ЄС передав Конгресу список озброєнь, які допоможуть Україні у війні з РФ, - CNN
06:47
Туреччина заборонила месенджер Discord на території країни
06:43
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море два ракетоносії: загальний залп — до 8 "калібрів"
06:30
соцмережа Х (Твіттер)
"Понад місяць заборони": у Бразилії розблокували соцмережу Х
06:18
США й арабські країни ведуть переговори з Іраном про припинення вогню, Ізраїль поза процесом, - ЗМІ
05:48
Президент Фінляндії Александер Стубб
НАТО повертається до своєї первинної ролі, - президент Фінляндії Стубб
04:31
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю Галант скасував візит до США на прохання Нетаньягу
02:57
Донецька область, стела
У Торецьку, до якого ввійшли окупанти, залишається близько 1200 цивільних, - МВА
02:44
тюрма
У США заарештували афганця, підозрюваного в підготовці теракту від імені "ІД" на день виборів
02:21
Зустріч на авіабазі Рамштайн
Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести через ураган, - Пентагон
01:42
Очільник MI5 Маккаллум: спецслужби РФ залучають кримінальників, щоб створити хаос на вулицях Британії та Європи
01:22
Партизани розвідали 17-й арсенал Чорноморського флоту РФ у Севастополі, який забезпечує окупантів боєприпасами
01:08
МЗС України
МЗС України: РФ відправляє на війну проти України африканців і дестабілізує Африку за допомогою терористів
01:00
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував двох наступників вбитого лідера "Хезболли" Насралли
00:50
Україна-Польща
До українського легіону в Любліні попросилися близько 200 добровольців
00:29
Ентоні Блінкен
Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку на "Рамштайн" до Німеччини
2024, вiвторок
8 жовтня
23:59
Путін 3 линя прибув до Астани
Кремль готує росіян до тривалої війни, - ЦПД
23:35
Віктор Орбан
"Продав країну Путіну": пресконференцію Орбана в Європарламенті намагався зірвати угорський опозиціонер
22:51
російські окупанти
РФ перекидає до Роботиного на Запоріжжі штурмові групи, - Сили оборони
22:40
В'ячеслав Гладков
На Білгородщині оголосили про відселення з двох населених пунктів
22:24
Вірменія
РФ припинить патрулювати кордон Вірменії з Іраном з 2025 року
22:12
Кривий Ріг
У Кривому Розі стався землетрус
21:49
З окупації вдалося повернути сімох дітей
21:34
Ексклюзив
Нам потрібне панування в повітрі, а не просто Patriot і F-16, - офіцер ЗСУ Лапін
21:22
енергетика ЛЕП електрика
РФ цьогоріч застосувала понад тисячу ракет і дронів для атак на українські енергообʼєкти, - Міненергетики
20:54
Оновлено
обстріл Харкова 30 серпня 2024 року
Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: відомо про двох загиблих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV