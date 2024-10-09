Потрібно розпочати й завершити реформу діяльності МСЕК, - Цимбалюк

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно розпочати й завершити реформу діяльності МСЕК. До речі, в Комітеті соціальної політики є законопроєкт, який ми ухвалили в першому читанні. Наприклад, людина, яка втратила кінцівку, змушена періодично звертатися до МСЕК для підтвердження групи інвалідності. Цим законопроєктом ми передбачаємо, що людина сама обирає, чи брати участь в засіданні МСЕК під час медичного освідчення особисто, чи онлайн. І ми вже побачили, які виникають дискусії з цього приводу", - зауважив Цимбалюк.

За словами народного депутата, треба спонукати Кабінет міністрів нарешті здійснити обіцяну реформу МСЕК. У період воєнного стану це особливо актуально, оскільки як військові, так і цивільні проходять медичні комісії для встановлення групи інвалідності. Якщо подивитися на статистику, то під час дії воєнного стану кількість людей, які отримали інвалідність, зросла в десятки разів, що, своєю чергою, надає їм відстрочку від виконання військового обов'язку.

"Потрібно негайно перевірити всіх, хто отримав групу інвалідності під час дії воєнного стану. Є підозра, що значна частина цих людей вже залишила територію України. Це є проблемою, що має аспекти національної безпеки та оборони, і становить загрозу. Тут питання є і до Міністерства охорони здоров'я, і в цілому до Кабінету міністрів", - наголосив Цимбалюк.