Прикордонники спіймали іноземця, який намагався переправити українця через Дністер в Молдову
У п'ятницю, 12 січня, стало відомо, що чоловік намагався перетнути українсько-молдовський кордон через Дністер
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.
За допомогою тепловізора прикордонники зафіксували рух чоловіка, який намагався перетнути кордон через Дністер - на гумовому човні.
"Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора. Там на громадянина Молдови очікував «клієнт» – українець. Правоохоронці вирушили на зустріч човнареві та затримали його", - розповіли в ДПСУ.
Протоколи про правопорушення вже складено, а справи скерували до суду.
Відео:
- Упродовж минулої доби, 11 січня, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 67 тис. людей та 15 тис. транспортних засобів.
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