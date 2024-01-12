Прикордонники спіймали іноземця, який намагався переправити українця через Дністер в Молдову

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.

За допомогою тепловізора прикордонники зафіксували рух чоловіка, який намагався перетнути кордон через Дністер - на гумовому човні.

"Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора. Там на громадянина Молдови очікував «клієнт» – українець. Правоохоронці вирушили на зустріч човнареві та затримали його", - розповіли в ДПСУ.

Протоколи про правопорушення вже складено, а справи скерували до суду.

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