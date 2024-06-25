25 червня: яке професійне свято відзначають в Україні

Це день, коли ми вшановуємо тих, хто щоденно працює на кордоні, забезпечуючи економічну безпеку держави, сприяючи розвитку міжнародної торгівлі та захищаючи інтереси України.

Історія та значення свята

День митника України було офіційно встановлено указом Президента України у 1992 році, на честь вирішальної події - прийняття у 1991 році Закону "Про митну справу в Україні". Це свято покликане підкреслити важливість ролі митної служби в економічному розвитку держави, а також сприяти підвищенню престижу цих фахівців.

Митна служба України має багату історію, яка налічує століття. Ще з часів Київської Русі митні органи відігравали важливу роль у формуванні державного бюджету та контролі за зовнішньою торгівлею. Сьогодні митна служба України продовжує традиції, одночасно адаптуючись до сучасних викликів глобалізованого світу. За часи незалежності, ця служба неодноразово зазнавала змін та реорганізацій, тому і день відзначення змінювався.

Беручи до уваги важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисті економічних інтересів України, 25 червня 2020 року було запроваджено професійне свято – День митника України, згідно з Указом Президента України №251/2020.

Важливо також зауважити, що Міжнародний день митника відзначається щороку 26 січня. Це свято було встановлено Всесвітньою митною організацією (ВМО) і вперше відзначалося в 1983 році на честь річниці першої сесії Ради митного співробітництва, яка відбулася ще у 1953 році.

Роль митної служби в сучасній Україні

Сучасна митна служба України виконує низку важливих функцій, серед яких:

Контроль за переміщенням товарів і транспортних засобів через державний кордон – це включає перевірку документів, митний огляд, облік і оформлення товарів.

Забезпечення економічної безпеки – митники борються з контрабандою, незаконним переміщенням товарів, наркотиків, зброї та інших заборонених предметів.

Сприяння розвитку міжнародної торгівлі – митна служба працює над спрощенням процедур, що сприяє залученню іноземних інвестицій і зміцненню економічних зв’язків України з іншими країнами.

Захист національних інтересів – фахівці контролюють дотримання митного законодавства та забезпечують надходження платежів до державного бюджету.

У сучасних умовах митна служба України стикається з низкою викликів, серед яких найбільшим є війна. Протягом військових дій через кордон пройшло мільйони людей та тони гуманітарного вантажу, фахівці працювали на межі людських можливостей, щоб забезпечити організовану та вчасну роботу, незважаючи на надзвичайно високе навантаження.

Крім того, для вступу України до Європейського Союзу, наша країна має пройти багато реформ, теж стосується і митниці. Низку з них було здійснено протягом 2022 року. Зокрема, Україна впровадила комп'ютеризовану транзитну систему (NCTS - New Computerized Transit System) та приєдналася до Конвенції про загальний транзит, що дало країні так званий "митний безвіз". Це дуже серйозне досягнення, яке Україна реалізувала в найкоротші терміни.

Так, уже чинний Закон № 3229-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту" від 29 липня 2023 року, значно змінив правила, що стосуються митного контролю та гарантій доставлення товару. Україна була внесена до списку 37 країн, що приєдналися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Така інтеграція до міжнародних стандартів та ефективна взаємодія з митними органами інших держав, забезпечує прозорість та чесність в роботі митних органів, сприяє боротьбі з контрабандою та незаконною діяльністю.

У День митника України всі громадяни мають можливість висловити свою вдячність працівникам митної служби за їхню важку і важливу роботу. Це день, коли варто відзначити їхню відданість своїй справі, професіоналізм і незламну віру в краще майбутнє України.

Зичимо всім працівникам митних органів здоров'я, благополуччя, успіхів у роботі та мирного неба над головою!