Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про кордон із Молдовою, то пункти пропуску не функціонують і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті", - заявив він.

За словами речника, наразі пасажиропотік на кордонах, порівняно з літнім періодом, значно знизився.

"Наприклад, за минулу добу він був на рівні 80 тисяч осіб в обох напрямках, і якщо говорити про напрямки руху, то він був у відсотковому співвідношенні 50 на 50. У вихідні пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу", - сказав речник.