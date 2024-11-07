Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють
У четвер, 7 листопада, на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють пункти пропуску. Там не здійснюються пропускні операції
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Якщо говорити про кордон із Молдовою, то пункти пропуску не функціонують і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті", - заявив він.
За словами речника, наразі пасажиропотік на кордонах, порівняно з літнім періодом, значно знизився.
"Наприклад, за минулу добу він був на рівні 80 тисяч осіб в обох напрямках, і якщо говорити про напрямки руху, то він був у відсотковому співвідношенні 50 на 50. У вихідні пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу", - сказав речник.
- Станом на ранок 7 листопада перед пунктами пропуску з сусідніми державами на виїзд з України утворились незначні черги з легкових автомобілів та автобусів.
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