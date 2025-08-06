РФ готує тимчасово окуповані території до повного відімкнення інтернету, - СЗР

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

У СЗР відмітили, що формально це пояснюють "безпековими міркуваннями" та "запобіганням кібердиверсій", але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору.

"Крім того, СЗРУ фіксує численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей", - додали у відомстві.

Там також повідомили, що у липні 2025 року в Росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету, що є абсолютним російським рекордом.