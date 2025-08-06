РФ готує тимчасово окуповані території до повного відімкнення інтернету, - СЗР
Російська окупаційна адміністрація почала інформувати місцеве населення тимчасово окупованого Криму про повне відімкнення мобільного інтернету
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.
У СЗР відмітили, що формально це пояснюють "безпековими міркуваннями" та "запобіганням кібердиверсій", але насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і світового інформаційного простору.
"Крім того, СЗРУ фіксує численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей", - додали у відомстві.
Там також повідомили, що у липні 2025 року в Росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету, що є абсолютним російським рекордом.
- Наприкінці травня у деяких областях РФ, зокрема Московській, зафіксували вимкнення інтернету й інших засобів звʼязку. Місцева влада пояснювала вчинення таких дій "з метою безпеки".
- На початку червня росіяни з Омської області, Забайкалля і Новосибірська повідомляли про перебої зі зв'язком та інтернетом, які тривали майже дві доби.
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