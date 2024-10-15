Родина заступника голови КМДА Прокопова має низку комерційної та житлової нерухомості, - Bihus.Info

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

"Саме за 10 років Прокопіва на топпосадах активи чиновника і близьких йому людей за кількістю і якістю зробили космічний ривок", - пишуть журналісти.

Так, першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва - Андрій Штурмай. У 2015 році на нього оформили компанію ТОВ "ВП СЕРВІС", а на неї менш ніж за рік - квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м в різних районах: ЖК Зелений острів на Сирці, ЖК Паркова Вежа на Виноградарі, а також в новобудові на лівому березі.

У 2020 році компанія також придбала 150 кв.м в ЖК Тетріс Холл в центрі. Зі слів самого Прокопова, Штурмай уже багато років працює закордоном "найманим працівником" в будівельній сфері.

Уже пізніше теща Прокопіва, Стелла Штурмай, стала власницею приватного будинку в КМ "Нова Ходосівка". Його площа - близько 190 кв.м, а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тис. дол.

"Разом з тим, за даними джерел журналістів, доходи тещі за останні 10 років - не просто неспівмірні, а в 10 разів менші. Її остання відома посада - заступник з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там вона працювала до 2018 року із зарплатнею не вище 20 тисяч гривень на місяць", - дізналися розслідувачі.

Також нерухомістю володіє дружина Прокопіва - Віра. Зокрема, на неї зареєстроване ТОВ "ВП ГРУП". На другий день повномасштабного вторгнення у 2022 році компанія внесла кошти в будівництво ЖК "Сігнечер", нині найдорожчого комплексу в усій столиці.

"Йдеться про однокімнатну квартиру площею 70 кв.м. На той час ЖК ще був недобудований, тож офіційно - фірма перекупила права у попереднього інвестора. Він, зі слів Прокопова, виїжджав за кордон і дуже просив викупити об'єкт. Ним виявився друг Прокопова - Андрій Стеценко", - повідомляють журналісти.

Зазначається, що його дружина працює в секретаріаті Київради. Згідно з її деклараціями, доходи Стеценка неспівмірні з інвестиціями, які на нього оформлювалися. Навіть при тому, що оформлювалися по заниженій в рази ціні.

Натомість найсвіжішою покупкою виявилося комерційне приміщення на 70 кв.м у ЖК Метрополь. Зі слів Прокопова - за 3 млн грн.

"Тобто менш ніж по 1 тис. дол/квадрат, хоча нині комерційний метр в цьому ЖК продають за ціною від 2 тис. дол. Сам Прокопів переконує, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися", - додали журналісти.

Довідка. Володимир Прокопів - депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська Солідарність".

Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). У міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, зокрема Петра Порошенка.