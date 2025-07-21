Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 22 липня буде до +36 °C, а де випадуть дощі

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за її даними, температура повітря 22 липня у південній частині, місцями на сході та у центрі становитиме +32...+36 °C. У північних областях очікується +28...+32 °C.

У центральній частині трохи свіжіше буде на Вінниччині - там пануватимуть +28...+29 °C.

Спека омине західну частину України, у вівторок там очікується всього +24...+28 °C. Проте захід не оминуть у вівторок грозові дощі, які впродовж дня і до вечора дійдуть до північних та центральних областей. Крім того, дощі з грозами ймовірні завтра на Одещині та Миколаївщині.

Синоптикиня попереджає, що при грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град.

На решті території України - без опадів.

Погода у столиці

У Києві завтра повернеться спека, вдень передбачається близько +30 °C.

Більшу частину доби у столиці буде суха погода, проте ввечері у вівторок можливі грозові дощі. А при грозах можливі сильні зливи та шквалисте посилення вітру.

За даними синоптикині, спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня стовпчики термометрів знову підскочать. Південь України, значна частина сходу та Дніпропетровщина навряд чи позбудуться спеки найближчими днями.