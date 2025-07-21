Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 22 липня буде до +36 °C, а де випадуть дощі
У вівторок, 22 липня, в Україні прогнозується посилення спеки. Найвища температура повітря очікується на сході та у центрі, а на заході та півдні пройдуть дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, за її даними, температура повітря 22 липня у південній частині, місцями на сході та у центрі становитиме +32...+36 °C. У північних областях очікується +28...+32 °C.
У центральній частині трохи свіжіше буде на Вінниччині - там пануватимуть +28...+29 °C.
Спека омине західну частину України, у вівторок там очікується всього +24...+28 °C. Проте захід не оминуть у вівторок грозові дощі, які впродовж дня і до вечора дійдуть до північних та центральних областей. Крім того, дощі з грозами ймовірні завтра на Одещині та Миколаївщині.
Синоптикиня попереджає, що при грозах можливі сильні зливи, шквалисте посилення вітру і град.
На решті території України - без опадів.
Погода у столиці
У Києві завтра повернеться спека, вдень передбачається близько +30 °C.
Більшу частину доби у столиці буде суха погода, проте ввечері у вівторок можливі грозові дощі. А при грозах можливі сильні зливи та шквалисте посилення вітру.
За даними синоптикині, спеку в середині тижня трохи попустить, проте на завершення тижня стовпчики термометрів знову підскочать. Південь України, значна частина сходу та Дніпропетровщина навряд чи позбудуться спеки найближчими днями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 42
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.99
- Актуальне
- Важливе