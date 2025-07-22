Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікуються дощі з грозами 23 липня
У середу, 23 липня, дощі з грозами можливі у низці регіонів України. Проте температура повітря залишатиметься у більшості областей високою
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, дощі з грозами вдень 23 липня найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині.
Також найближчої ночі через діяльність атмосферного фронту також подощить і погримить на півночі, у центральних областях, так трохи в Карпатах.
Температура повітря протягом дня 23 липня очікується у більшості областей в межах +26...+29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше - +23...+26 градусів.
У південній частині та на південному сході України залишається спека - +30...+35 градусів.
Погода у столиці
У Києві у середу вночі пройдуть грозові дощі, проте вдень опадів не очікується.
Західний вітер буде рвучким. А температура повітря впродовж дня становитиме +27 градусів.
За даними синоптикині, найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27...+30 градусів.
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