Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікуються дощі з грозами 23 липня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, дощі з грозами вдень 23 липня найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині.

Також найближчої ночі через діяльність атмосферного фронту також подощить і погримить на півночі, у центральних областях, так трохи в Карпатах.

Температура повітря протягом дня 23 липня очікується у більшості областей в межах +26...+29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше - +23...+26 градусів.

У південній частині та на південному сході України залишається спека - +30...+35 градусів.

Погода у столиці

У Києві у середу вночі пройдуть грозові дощі, проте вдень опадів не очікується.

Західний вітер буде рвучким. А температура повітря впродовж дня становитиме +27 градусів.

За даними синоптикині, найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27...+30 градусів.