Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікуються дощі з грозами 29 липня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, дощі завтра пройдуть у західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.

На решті території України завтра переважатиме суха погода. Зокрема, опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Температура повітря найвищою залишається на півдні України - +32...+36 °C. На сході пануватимуть +30...+34 °C, на півночі +28...+32 °C, у центральній частині +32...+36 °C, на Вінниччині +25...+28 °C, а у західних областях +18...+23 °C, місцями у дощах +16...+18 °C.

Синоптикиня наголошує, що під час злив можливі сильні грози, град і шквали.

Погода у столиці

У Києві 29 липня місцями прогнозуються дощі та грози. Температура повітря буде високою - до +29...+30 °C.

Водночас після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні спека дещо послабне 31 липня.

Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня.