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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікуються дощі з грозами 29 липня

Світлана Кравченко
28 липня, 2025 понедiлок
14:05
Суспільство дощ

Атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску визначатимуть у вівторок, 29 липня, нестійку дощову погоду у низці регіонів України

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, дощі завтра пройдуть у західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.

На решті території України завтра переважатиме суха погода. Зокрема, опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Температура повітря найвищою залишається на півдні України - +32...+36 °C. На сході пануватимуть +30...+34 °C, на півночі +28...+32 °C, у центральній частині +32...+36 °C, на Вінниччині +25...+28 °C, а у західних областях +18...+23 °C, місцями у дощах +16...+18 °C. 

Синоптикиня наголошує, що під час злив можливі сильні грози, град і шквали. 

Погода у столиці

У Києві 29 липня місцями прогнозуються дощі та грози. Температура повітря буде високою - до +29...+30 °C. 

Водночас після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні спека дещо послабне 31 липня.

Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня.

Теги:
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Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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