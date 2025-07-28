Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікуються дощі з грозами 29 липня
Атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску визначатимуть у вівторок, 29 липня, нестійку дощову погоду у низці регіонів України
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, дощі завтра пройдуть у західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині.
На решті території України завтра переважатиме суха погода. Зокрема, опадів не буде у вівторок в усій південній частині України, у східних областях, на Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.
Температура повітря найвищою залишається на півдні України - +32...+36 °C. На сході пануватимуть +30...+34 °C, на півночі +28...+32 °C, у центральній частині +32...+36 °C, на Вінниччині +25...+28 °C, а у західних областях +18...+23 °C, місцями у дощах +16...+18 °C.
Синоптикиня наголошує, що під час злив можливі сильні грози, град і шквали.
Погода у столиці
У Києві 29 липня місцями прогнозуються дощі та грози. Температура повітря буде високою - до +29...+30 °C.
Водночас після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря, а на півдні спека дещо послабне 31 липня.
Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня.
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