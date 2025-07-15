Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де залишатиметься спека, а де пройдуть дощі
Спека збережеться на півдні та в центральних областях, а на заході країни очікуються короткочасні дощі та грози
Про це в ефірі Еспресо повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Температура повітря залишатиметься дуже високою, тобто сильна спека збережеться в південній частині України, у центральних областях, таких як Дніпровщина, а також на південному сході. На решті території буде помірна спека, хоча, наприклад, у Києві навіть +29 °C важко переносити", - зауважила Діденко.
Синоптикиня також додала, що найбільша ймовірність дощів знову буде у західних областях України.
"Враховуючи те, що там відбувалися підтоплення, які були серйозними і небезпечними для майна людей та для економіки, це слід враховувати. Наголошую, що у західних областях найближчим часом очікуються короткочасні дощі та грози", - зазначила Діденко.
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