Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де залишатиметься спека, а де пройдуть дощі

Про це в ефірі Еспресо повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Температура повітря залишатиметься дуже високою, тобто сильна спека збережеться в південній частині України, у центральних областях, таких як Дніпровщина, а також на південному сході. На решті території буде помірна спека, хоча, наприклад, у Києві навіть +29 °C важко переносити", - зауважила Діденко.

Синоптикиня також додала, що найбільша ймовірність дощів знову буде у західних областях України.

"Враховуючи те, що там відбувалися підтоплення, які були серйозними і небезпечними для майна людей та для економіки, це слід враховувати. Наголошую, що у західних областях найближчим часом очікуються короткочасні дощі та грози", - зазначила Діденко.