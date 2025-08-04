Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні почастішають дощі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 5 серпня температура повітря в Україні становитиме в середньому +24...+29 °C. Тепліше буде традиційно у південній частині - +30+34 °C.

На Дніпровщині, Кіровоградщині та Полтавщині можливі спекотні +30 °C.

Дощі подекуди з грозами пройдуть найближчої ночі у західних областях. Удень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині. Загалом в Україні у вівторок переважатиме суха повітряна маса.

Погода у столиці та прогноз на найближчі дні

У Києві 5 серпня буде сухо та сонячно. Температура повітря підійметься до +29 °C.

Надалі, за даними синоптикині, дощів побільшає на заході, півночі та в центрі України 6 серпня. Водночас південь та схід належатимуть сухій погоді.