Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні почастішають дощі
У вівторок, 5 серпня, на більшості території України очікується суха і тепла погода. Проте вже із середини тижня у регіонах побільшає опадів у вигляді дощу
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, 5 серпня температура повітря в Україні становитиме в середньому +24...+29 °C. Тепліше буде традиційно у південній частині - +30+34 °C.
На Дніпровщині, Кіровоградщині та Полтавщині можливі спекотні +30 °C.
Дощі подекуди з грозами пройдуть найближчої ночі у західних областях. Удень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині. Загалом в Україні у вівторок переважатиме суха повітряна маса.
Погода у столиці та прогноз на найближчі дні
У Києві 5 серпня буде сухо та сонячно. Температура повітря підійметься до +29 °C.
Надалі, за даними синоптикині, дощів побільшає на заході, півночі та в центрі України 6 серпня. Водночас південь та схід належатимуть сухій погоді.
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