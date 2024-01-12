Снігова гроза: синоптик Наталка Діденко пояснила причину грому та блискавки посеред зими у Києві

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила у фейсбуці.

"Любі кияни! Не хвилюйтеся. Справді, схоже, це була гроза. Взимку вкрай рідко, але буває. Нас якраз проходить атмосферний фронт. Повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу", - пояснила синоптик.

За словами Діденко, у метеорології таке явище називають снігова гроза - коли замість дощової зливи йде сніг.

"І не варто приплітати до цієї грози забобони, прикмети і народні страшилки. Рідкісне явище, зрозуміло, приваблює подібні речі, але ж ми - досвідчені, мудрі, загартовані і довіряємо лише зʼясованим і перевіреним фактам. Ну, може часом і страшнувато, але не показуємо", - пише синоптик.

"Мороз зміцніє", тому Наталка Діденко закликала тепліше одягатись у п'ятницю, 12 січня.

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