Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближчими днями температура повітря в Україні становитиме:

на півдні +34...+39 °C , місцями до +40 °C;

, місцями до +40 на сході +30...+35 °C,

у центральній частині +30...+35 °C , на Вінниччині +28...+30 °C,

, на Вінниччині +28...+30 на півночі +27...+32 °C,

на заході +24...+29 °C .

У неділю, 27 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. На решті території України - суха погода.

Погода у Києві

У столиці 27 липня день мине без опадів. Вдень температура повітря сягне +30 °C.

За даними синоптикині, особливо спекотними у Києві будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі. Але це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31...+34 °C.

Проте вже з 30 липня очікується послаблення спеки всюди, крім Лівобережжя України, а 31 липня відчутно посвіжіє та піде сильна спека із півдня та сходу.

