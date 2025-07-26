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Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями

Світлана Кравченко
26 липня, 2025 субота
13:22
Суспільство спека

Кінець тижня на більшості території України буде спекотним. Проте у низці регіонів у неділю, 27 липня, пройдуть зливи, які супроводжуватимуться грозами

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближчими днями температура повітря в Україні становитиме:

  • на півдні +34...+39 °C, місцями до +40 °C;
  • на сході +30...+35 °C,
  • у центральній частині +30...+35 °C, на Вінниччині +28...+30 °C,
  • на півночі +27...+32 °C,
  • на заході +24...+29 °C.

У неділю, 27 липня, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. На решті території України - суха погода.

Погода у Києві

У столиці 27 липня день мине без опадів. Вдень температура повітря сягне +30 °C.

За даними синоптикині, особливо спекотними у Києві будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі. Але це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31...+34 °C.

Проте вже з 30 липня очікується послаблення спеки всюди, крім Лівобережжя України, а 31 липня відчутно посвіжіє та піде сильна спека із півдня та сходу.
 

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